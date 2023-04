Patrimônio líquido de Achraf Hakimi: fortuna enorme controlada por sua mãe

Paris Saint-Germain defensor Achrafi Hakimi tem um patrimônio líquido relatado de $ 24 milhões80 por cento do qual é controlado por sua mãe, como foi revelado em meio ao divórcio do astro do futebol com a atriz Hiba Abouk.

Hakimi, 24, é 12 anos mais novo que Abouk, cujo $ 2 milhões o patrimônio líquido empalidece em comparação com o que o zagueiro do Marrocos acumulou.

A história por trás do divórcio de Hiba Abouk e Achraf HakimiMC

O curto casamento deles poderia ter terminado com ele desistindo US$ 8,5 milhões. Ele conseguiu esconder o fato de que nada está em seu nome.

A ex-esposa de Hakimi nunca percebeu que era sua mãe quem fazia todas as compras, incluindo carros, joias e roupas.

A estrela do PSG recebeu elogios de uma figura pública controversa André Tate devido a encontrar a brecha para manter seu dinheiro, mas alguns também criticaram a mudança.

Quanto ganha Achraf Hakimi por mês?

Hakimi ganha cerca de $ 1 milhão por mês do PSG, onde divide o vestiário com nomes como Lionel Messi e Neymarmas mantém apenas cerca de 20 por cento.

O resto de seu contracheque, cerca de $ 215.000 por semana, vai direto para a conta bancária da mãe.

Ele é o sexto jogador mais bem pago do África e tornou-se extremamente popular desde que levou o Marrocos ao Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar semifinais. Hakimi também é o melhor amigo de Kylian Mbappé.

Seu clube e país mostraram apoio a ele em meio a acusações preocupantes de uma mulher que afirma que Hakimi tentou estuprá-la em sua casa.