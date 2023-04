Patrimônio líquido de Brooks Koepka em 2023: quanto Koepka ganha com endossos?

Brooks Koepka é considerado um dos melhores jogadores de golfe do mundo e alguns podem dizer que ele está em alta, após sua vitória em LIV Golf’s último torneio antes Os mestresagora lidera com -7 após o primeiro round, empatado com John Rahm e Viktor Hovland.

Koepka trocou o PGA Tour pelo LIV Golf em troca de um bônus de assinatura de contrato no valor de $ 150 milhões de dólares.

Patrimônio líquido de Brooks Koepka

Brooks Koepka’s patrimônio líquido é calculado acima $ 50 milhões de dólares por vários sites online, citando o seu trabalho como jogador de golfe como a sua principal fonte de rendimento, especialmente por ser tetracampeão major, tendo vencido duas vezes os dois Campeonato da PGA e a US Open.

Seu sucesso no curso também lhe trouxe sucesso nos negócios de marketing e endosso, com ele tendo negócios com Nike, Rolex, Cleveland, Srixon, Netjets e Michelob Ultra entre outros.

Brooks Koepka falou sobre sua mudança para o LIV Golf

Depois que foi noticiado que Brooks Koepka teve remorso do comprador após sua decisão de deixar o Circuito PGA para VIDA Golfeo golfista abordou o assunto e contou Esportes ilustrados alguns meses atrás que ele estava feliz com a mudança.

“Estou contente com todas as decisões que tomei”, expressou Koepka.