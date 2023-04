Patrimônio líquido de John Daly: quanto dinheiro o jogador de golfe profissional realmente tem?

John Daly é um jogador de golfe profissional americano nascido em Carmichael, Califórnia, em 28 de abril de 1966, com o nome John Patrick Dalymudando-se frequentemente quando criança com sua família antes de se estabelecer Arkansascom Jack Nicklaus sendo sua inspiração para assumir o golfe como carreira.

diariamente é conhecido por suas travessuras dentro e fora do campo de golfe, com seus apelidos sendo “Coisa Selvagem” e “João Longo” isso o tornou um dos jogadores de golfe mais queridos do Circuito PGA.

Patrimônio líquido de John Daly

John Daly tem uma estimativa patrimônio líquido entre $ 2 e $ 10 milhões de acordo com vários sites online, que citam seus mais de $ 10 milhões dólares em ganhos jogando no Circuito PGA e seus múltiplos endossos com Reebok, Callaway Golf,Artigos Esportivos Wilson e muitos mais.

Mas esses sites especializados também falam sobre os problemas de jogo de Daly, que lhe custaram muito de seu patrimônio líquido junto com vários divórcios.

Daly está supostamente disponível para ser agendado para uma aparição, mas cobra $ 50.000 para aparecer.

Depois John Daly tem interagido notoriamente com os fãs no Hooters em Augusta, Geórgia durante Os mestres desde o final dos anos 1990, no ano passado diariamente e seu filho, John Daly IIassinou contrato de patrocínio com a cadeia de alimentos, com “Pequeno John” sendo o primeiro de todos Negócio Hooters NIL envolvendo um pai e um filho.

“Estamos em êxtase por ter os Dalys, jogadores de golfe fantásticos e grandes personalidades, a bordo como porta-vozes do Hooters, o 19º buraco definitivo”, disse Hooters em 2022.