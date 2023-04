Patrimônio líquido de Phil Mickelson em 2023: Mickelson ainda tem algum patrocinador?

Bnascido em San Diego, Califórnia, em 1970, Phil Mickelson demonstrou grande interesse pelo golfe quando criança. Sua carreira começou para valer enquanto estava no Arizona State, onde ganhou três campeonatos individuais da NCAA antes de se tornar profissional aos 22 anos. Conhecido por sua incapacidade de vencer um torneio importante, apesar de suas habilidades de elite, “Lefty” finalmente tirou o macaco de suas costas. ele voltou com uma vitória dramática no Masters de 2004 e conquistou mais quatro campeonatos na década seguinte.

Mickelson formou-se na San Diego High School em 1988 e foi para a Arizona State University para estudar psicologia. Durante seu tempo no estado do Arizona, Mickelson saltou para o topo do ranking nacional de golfe amador. Ele ganhou três campeonatos individuais da NCAA e três prêmios Haskins de excelente jogador de golfe universitário, e se tornou o segundo jogador de golfe universitário a receber honras All-American de primeira equipe em todos os quatro anos.

Em 1990, como um júnior na faculdade, Mickelson tornou-se o primeiro canhoto a ganhar o título amador dos Estados Unidos. No mesmo ano, ele chocou os críticos ao vencer seu primeiro torneio PGA Tour como amador, tornando-se apenas o quarto jogador de golfe na história do PGA a realizar esse feito.

Mickelson obteve seu diploma de bacharel pela ASU após sua vitória em 1991 em Tucson. Em 1992, às vésperas de completar 22 anos, profissionalizou-se.

Fortuna de Phil Mickelson

Mickelson está mais preocupado em se gabar do que em dinheiro, mas temos certeza de que outros US $ 9 milhões também não são uma vantagem de ganho ruim. Quanto ao seu patrimônio líquido, a publicação observa que Mickelson vale $ 400 milhõescom a maior parte de seu dinheiro vindo de endossos e patrocínios.

Ele também trabalhou com Callaway Golf Company, Barclays, KPMG, Exxon Mobil, Rolex e Amgen em acordos comerciais. Quanto ao prêmio em dinheiro de seus ganhos no golfe, ele ganhou muito dinheiro com eles. No total, ele ganhou mais de US$ 88 milhões em prêmios em dinheiro.

Mickelson pode ter muito dinheiro, mas também o investe em uma boa causa. O Daily Express explica que ele e sua esposa, Amy, administram a Phil and Amy Mickelson Foundation, que ajuda a apoiar iniciativas de jovens e famílias.