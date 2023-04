Patrimônio líquido de Reese Witherspoon em 2023: como Reese Witherspoon ficou tão rico?

EUNos últimos dias, circulou um boato de de Tom Brady alegada nova possível identidade de namorada. Reese Witherspoon é aquela mulher e olhando para seu nível de riqueza ao investigar esse boato, de repente percebemos que o ‘Legalmente Loira‘ estrela é na verdade um multimilionário. Mas quanto vale exatamente Reese Witherspoon e como ela ficou tão rica? Atuar não deixa você tão rico, a menos que você mude para carreiras diferentes ou tenha outros negócios.

De acordo com Forbes, Reese Witherspoon vale uma estimativa $ 400 milhões hoje. Mas seu salário por atuar em filmes de sucesso ao longo de sua carreira não é suficiente para atingir esse patrimônio líquido impressionante. Seu segredo está em uma produtora que ela fundou em 2012 e foi adquirida pela Pedra Preta em 2021. Foi exatamente quando o patrimônio líquido de Reese Witherspoon disparou para torná-la a atriz mais bem paga do mundo.

Quanto Witherspoon conseguiu por seu Hello Sunshine?

Empresa apoiada por Blackstone Candle Media estava seguindo Olá Sunshine’s Trajetória na indústria cinematográfica. Witherspoon liderou o ataque com filmes de iluminação verde, como ‘Garota Exemplar’ e ‘Onde Cantam os Crawdads’e programas de televisão como ‘Grandes Mentiras‘. Eles decidiram comprar a empresa para a qual Witherspoon aceitou US$ 900 milhões em 2021. Com sua participação de 18%, ela acabou arrecadando US$ 120 milhões, o que aumentou seu patrimônio líquido para US$ 400 milhões.

Ambos ‘Gone Girl’ e ‘Big Little Lies‘ ganharam vários prêmios, que podem ser considerados um dos maiores sucessos de Reese Witherspoon ao longo de sua carreira. Como atriz, Witherspoon também encontrou reconhecimento de prêmio depois de ganhar o Oscar de Atriz em um papel de liderança por ‘Ande na linha‘. Tom Brady definitivamente não é burro se ele está planejando namorar Reese ou fazer negócios com ela. Sucesso é o nome do meio dela.