Paul Pierce revela a verdade sobre a ESPN demiti-lo por causa de strippers e vídeo de maconha

celtas de Boston lenda Paul Pierce abriu sobre ESPN despedindo-o há mais de dois anos devido a um vídeo no Instagram no qual ele é visto fumando maconha ao lado de duas strippers, alegando que não fez nada de errado.

Pierce, 45, questionou o que ele fez de errado durante uma aparição no “eu sou atleta” podcast e depois respondeu à sua própria pergunta.

Jogador aposentado da NBA Paul Pierce bêbado, fumando maconha e cercado por strippers

“No final das contas, é Disneye eles têm uma cláusula moral, e eles apenas disseram que era imoral”, disse Pierce.

O grupo de apresentadores comparou Pierce gravando-se com strippers a Memphis Grizzlies guarda Eu moromostrando uma arma no IG enquanto estava em um “clube de cavalheiros” no Colorado.

Eles também fizeram referência ao filme “Sexta-feira”, zombando de Pierce por ter sido demitido em seu dia de folga, uma cena do filme de comédia.

Paul Pierce revela a verdade sobre a demissão da ESPN

Pierce detalhou como eles estavam jogando pôquer na casa de um amigo, que estava comemorando seu aniversário. Ele também lamentou ter ido ao vivo, dizendo que nunca fez isso, mas estava “apalpando” o cabelo na festa.

“Fui demitido por ter algum entretenimento”, disse Pierce. “Estou jogando cartas. É o aniversário do meu menino. São as meninas dançando. Estamos soprando uma árvore. O que eu fiz errado?

“Eu também nunca vou ao vivo, Eu estava apenas sentindo meu [hair] corte ou algo assim, e então estava aparecendo atrás de mim.”

Pierce revelou como um ESPN superior lhe disse que ela estava investigando suas ações. Ao ser questionado sobre o que estava acontecendo no vídeo, o NBA campeão afirma ter dito que é “auto-explicativo”. A maconha é legal na Califórnia, onde o vídeo foi filmado.