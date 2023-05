Paul Stanley, do KISS, fala contra a mudança de gênero para crianças

Paul Stanley diz que estamos confundindo nossos filhos ao ensiná-los sobre identidade de gênero e sexualidade em uma idade muito jovem – o que ele acha perigoso e com o qual não se deve brincar.

O roqueiro do KISS foi ao Twitter no domingo com uma declaração espontânea sobre este tópico – uma questão polêmica da guerra cultural que consumiu amplamente o país e parece estar ficando mais controversa a cada dia.