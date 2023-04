Paulo Costa convoca luta de Jan Blachowicz no UFC 288; Blachowicz responde

Paulo Costa convocou uma luta com Jan Blachowicz no próximo evento do UFC 288, e Blachowicz respondeu com seu lado da história.

Com o UFC 288 perdendo seu evento co-principal agendado entre Charles Oliveira e Beneil Dariush, o presidente do UFC, Dana White, disse que a promoção ainda estava trabalhando em um novo evento co-principal para o card de 6 de maio em Newark, NJ

Costa convocou Blachowicz para o cartão de 205 libras em um tweet na quarta-feira.

O evento ppv de 6 de maio está com problemas. Jan blachowicz x Costa pode ser a salvação. Eu subo 205 em todos os sucos. Avise @ufc — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 19 de abril de 2023

Paulo gordo está pronto — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 19 de abril de 2023

Horas depois, o ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC reagiu à convocação, afirmando que lhe ofereceram uma luta com Costa “há alguns dias” e aceitou. No entanto, Blachowicz diz que Costa recusou.

Então, alguns dias atrás @BorrachinhaMMA se ofereceu para lutar comigo. Eu disse SIM, ele disse – NÃO. A luta está DESLIGADA. Quanto suco ele precisa? 1 garrafa de vinho é suficiente para nocautear esse cara. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 19 de abril de 2023

Costa ainda não respondeu à suposta recusa de Blachowicz na luta, mas “Borrachina” disse que ainda quer enfrentar Khamzat Chimaev em outubro.