Paulo Costa olha para Khamzat Chimaev após ‘mentir’ que Jan Blachowicz anulou luta do UFC 288

Paulo Costa espera fechar um novo contrato com o UFC esta semana e disse que uma luta com Khamzat Chimaev está marcada para outubro em Abu Dhabi.

O reserva dos médios, revelado no início deste mês por Chael Sonnen em A Hora do MMA, é um confronto que Costa espera ansiosamente. Mas o momento, no evento previsto para ser o UFC 294, não é necessariamente o que ele deseja.

“Estou incomodando o UFC para marcar uma luta antes, tipo junho”, disse Costa na edição desta segunda-feira do programa. “Eu acho que porque eles têm algum acordo [with the] governo de Dubai, então eles precisam fazer grandes lutas por lá.”

Chimaev recentemente chamou Costa de “covarde” no Twitter e indicou que o brasileiro estava se esquivando de um confronto. Costa reagiu confuso com a mensagem.

“Eu gosto [the Chimaev fight],” ele disse. “Acho que é uma boa combinação. Acho que tem muito hype por trás dessa luta; o povo quer ver aquela luta. As pessoas sempre me perguntando [about] aquela luta”.

Ainda assim, manter-se ativo era uma prioridade para “Borrachinha”, com uma vitória em agosto sobre Luke Rockhold marcando sua mais recente passagem pelo octógono. Com uma luta restante em seu contrato atual, Costa disse que se ofereceu para uma luta de curto prazo dos meio-pesados ​​contra Jan Blachowicz no UFC 288. Mas houve um atraso, disse ele, quando o UFC estipulou que ele permanecesse em 205 libras por causa do peso de Blachowicz. classificação elevada na divisão.

Costa rebateu que queria voltar aos médios para enfrentar Chimaev em outubro – e depois revanche com o campeão Israel Adesanya, que em 2020 o nocauteou em uma luta pelo cinturão.

“Então isso leva mais tempo, como três dias de ida e volta, negociando aquele, e então o UFC finalmente aceitou”, disse Costa. “Eles disseram: ‘Oh, tudo bem, você pode lutar apenas em 205 agora [against] Jan, e mesmo se você vencê-lo, você pode voltar e lutar [in] Outubro no peso médio.’ Então o UFC aceitou isso, e eu fui [on] para o Twitter, e eu postei, ‘Ok pessoal, a luta começou, eu e o UFC chegamos aos termos, e acho que o Jan também aceitou.’ Portanto, devemos lutar em 6 de maio.

“Então, domingo, surpreendentemente, Jan recusou a luta. Ele disse: ‘Não, não quero mais. Aceitei a luta há três dias, mas o Paulo [hasn’t accepted], então eu recusei. Eu não esperava isso de Jan, mas este é um aviso curto. Então talvez ele não estivesse em boa forma, talvez não estivesse treinando, ou até mesmo uma lesão.”

Blachowicz no Twitter acusou Costa de se esquivar dele, o que trouxe uma resposta áspera de Costa.

“Jan, ele está mentindo”, disse Costa. “Eu nunca saí e lutei. Na verdade, na verdade, ele é quem acabou a luta. Eu sempre estive negociando essa luta. Fiquei três ou quatro dias negociando com o UFC. Eu nunca puxei a luta. Na verdade, fiquei muito feliz com aquela luta.”

“EU [told the UFC]’Uau, essa é uma luta muito boa’, acrescentou. “Eu gosto desse confronto. Eu gosto do jeito que Jan luta também. Ele lutou com alguns caras que vieram dos médios, como [Luke] Rockhold e ‘Jacaré’ [Souza] e Adesanya, e ele derrotou esses caras. Então é uma grande oportunidade.

“Adoro a ideia por três motivos: ele já venceu esses caras; Não preciso cortar muito peso para fazer 205, porque sempre treinei e me preparei para [it]; e o terceiro é uma boa oportunidade de ganhar muito dinheiro, por causa do curto prazo.”

Agora, Costa espera marcar outra luta que encerrará seu contrato atual e iniciar um novo contrato com o UFC que lhe dará um aumento significativo no pagamento. Quanto mais cedo ele terminar isso, mais cedo poderá chegar a Chimaev.

“Estamos muito próximos agora, muito próximos”, disse Costa. “Mas ainda não 100 por cento. Concordamos com a maioria dos termos e quase briguei com Jan [on] 6 de maio. Infelizmente, essa luta não vai acontecer, eu acho. Portanto, estamos muito perto de concluir o negócio e os detalhes e concluir o negócio.”