Paulo Dantas e Ronaldo Lopes inauguram obras e fazem novos investimentos em Penedo

O governador Paulo Dantas estará em Penedo na próxima quinta-feira, 13, para entregar obras e oficializar, junto com o Prefeito Ronaldo Lopes, novos investimentos para a população.

O roteiro da visita que faz parte da programação alusiva aos 387 anos do reconhecimento do então povoado à condição de vila, pela Coroa Portuguesa, começa às 10 horas, no Centro de Especialidades em Saúde Dr. Hélio Lopes, o antigo Hospital Semep.

O local em obras é um investimento da Prefeitura de Penedo em saúde pública, planejado para oferta de atendimento de especialidades médicas e odontológicas, Centro de Atenção à Saúde da Mulher e novo endereço do moderno Laboratório Municipal.

Em seguida, Paulo Dantas e Ronaldo Lopes inauguram as obras dos programas Vida Nova nas Grotas e Minha Casa Melhor na Brasília, comunidade situada no bairro Santo Antônio onde a acessibilidade finalmente é um direito de todos os moradores.

Ainda no primeiro bairro de Penedo, mais conhecido como Barro Vermelho, as autoridades assinam na tenda que será instalada na Rua Guanabara a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal Santa Luzia.

A unidade de ensino será erguida onde funcionava o CAIC (Escola Estadual Professora Ruth Mendonça), espaço doado pelo Governo de Alagoas ao povo de Penedo que irá ganhar uma nova escola com 12 salas.

A parceria entre as duas esferas de governo também se estende ao prédio da antiga Delegacia de Polícia Civil, atualmente instalada em um CISP do tipo 2. O imóvel será destinado para abrigar a Guarda Patrimonial e a Central de Videomonitoramento da cidade.

A agenda de trabalho do governador Paulo Dantas e do prefeito Ronaldo Lopes prevê ainda reunião com vereadores e secretários municipais, a partir das 13h30, para tratar de assuntos de interesse da população.

Texto Fernando Vinícius