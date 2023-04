Pedro Munhoz detalha recuperação difícil após cutucada no olho de Sean O’Malley: ‘Não pensamos nisso até que aconteça com você’

Sean O’Malley cutucou Pedro Munhoz no olho durante a luta do UFC 276 em julho de 2022 e causou um corte “muito profundo” na córnea que deixou Munhoz incapaz de continuar. Munhoz disse que levou três meses para ele receber autorização médica para treinar novamente e agora, pouco mais de nove meses depois, ele finalmente retorna no sábado para lutar contra Chris Gutierrez no UFC Kansas City.

“Eu não podia levar um soco [around the eye] por três meses”, disse Munhoz ao podcast em português do MMA Fighting Trocação Franca. “Tive um corte na córnea, um corte muito profundo. Eu vi tudo embaçado por duas semanas, mas melhorou com o passar do tempo.”

No momento em que sua visão começou a melhorar, Munhoz sabia que não teria uma revanche imediata contra O’Malley após o resultado no-contest, já que o jovem candidato já estava marcado para enfrentar o ex-campeão peso galo do UFC Petr Yan. O’Malley acabou derrotando Yan por meio de uma decisão acirrada e controversa, e Munhoz o vê “na fila para o cinturão”.

Enquanto isso, Munhoz teve que ter paciência e esperar que seu olho sarasse.

“Continuei indo ao oftalmologista e sabia que não havia dano permanente na retina”, disse Munhoz. “Eu estava muito preocupado [because] a retina não foi afetada, mas foi um corte então eu me incomodava muito com água, sol, claridade e coisas assim. Você pode fazer cirurgia para lesões no ombro e joelho, coisas assim, mas os olhos são meio complicados. Conheço pessoas no mundo do boxe e do MMA que perderam a visão, então é algo que não pensamos até que aconteça com você.”

Munhoz agora está 100% pronto para reentrar no cage para sua 19ª aparição no UFC no sábado em Kansas City, e vê muitos buracos no jogo de Gutierrez. Gutierrez está invicto há oito derrotas e 19-3-2 no geral no MMA, culminando com um nocaute violento sobre Frankie Edgar.

“Vimos ferramentas que podemos usar contra ele”, disse Munhoz. “Ele não gosta de luta interna. Ele tem ótimos chutes, mas não boxeia tanto. O jogo de chão, pelo que pude constatar, é decente. Ele é bom tecnicamente, mas acredito nas minhas armas, na minha experiência, durabilidade e condicionamento – e por ter lutado com caras mais perigosos no UFC, vamos colocar assim.”

“Sempre peço paralisação porque esse esporte tem outras influências, até os juízes. Minha luta com Frankie Edgar foi um bom exemplo disso. Estou pronto para fazer o meu melhor e terminar essa luta em três rounds, mas ele é muito estratégico e luta muito, então pode ser nos mínimos detalhes e durar três rounds. Estou pronto para as duas opções.”