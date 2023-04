Pedro Munhoz não vê ‘nenhuma lógica’ em Henry Cejudo enfrentar o campeão do UFC Aljamain Sterling

Henry Cejudo anunciou sua aposentadoria do esporte depois de defender o título peso-galo do UFC contra Dominick Cruz em 2020, mas retorna à jaula 1.097 dias depois para tentar recuperar o que antes era seu no UFC 288 em 6 de maio.

Pedro Munhoz, um veterano com 18 aparições no octógono que enfrentará Chris Gutierrez no UFC Kansas City em 15 de abril, não vê muito sentido em conceder a Cejudo uma chance pelo ouro após um longo período de inatividade.

“Com o Henry Cejudo e todo esse tempo afastado, aposentado, para voltar para o cinturão, não tem lógica isso. Não tem lógica alguma”, disse Munhoz em um episódio recente do Trocação Franca podcast. “Eu sei que ele era o [flyweight] campeão e depois campeão peso galo, aparentemente é uma luta que vende, aparentemente os dois caras têm grande influência na organização.”

“Faria mais sentido para mim ser Sean O’Malley – embora muitas pessoas discordassem dos juízes em sua luta contra Petr Yan, ele venceu e Petr era o número 1. Então faria mais sentido para Sean lutar Aljamain Sterling, mas Henry Cejudo entrando [the picture] não faz muito sentido na minha opinião. Não faz muito sentido ele voltar e já brigar pelo cinturão.”

Munhoz, que perdeu na decisão para Sterling na noite em que Cejudo conquistou o cinturão até 135 libras em 2019, discorda da decisão do UFC, mas “não vai perder meu tempo e energia” com algo que não lhe diz respeito.

No final, ele espera que Sterling vença Cejudo em Newark, NJ.

“Acho que Henry Cejudo e todo esse tempo fora de forma, isso pode fazer a grande diferença depois de três rodadas. Vejo Aljamain Sterling como o forte favorito”, disse Munhoz. “Acho que Sterling é fisicamente forte e está em ótima forma. Ele não é um dos meus lutadores favoritos de assistir, a estratégia dele não me agrada muito. Nada contra ele como pessoa, mas a forma como ele luta é um pouco diferente de como eu luto. [But] está funcionando para ele, ele é o campeão.”