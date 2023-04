Penedo Summer se consolida como a maior festa náutica realizada no Rio São Francisco

Secom PMP

Cerca de dez mil pessoas se divertiram com segurança e tranquilidade no Penedo Summer, a maior festa náutica realizada em toda extensão do Rio São Francisco. Na areia da Prainha Nova ou dentro das dezenas de embarcações utilizadas para aproximar as pessoas do show, o público vibrou muito com o cantor Léo Santana na tarde deste domingo, 02.

A atração nacional do Penedo Summer contou com uma superestrutura de som e luz, instalada na balsa adaptada para ser o palco principal da festa aberta ao público. Ninguém pagou para ter acesso ao evento promovido pelo governo Ronaldo Lopes, inclusive a maioria dos ambulantes.

Dos 102 comerciantes cadastrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) para trabalhar no Penedo Summer, 80% moram na cidade e atuam no comércio eventual há pelo menos dois anos.

“Isso comprova que o nosso trabalho para gerar emprego e renda para a população penedense, por meio da economia criativa e do turismo, alcança resultados positivos, inclusive durante grandes eventos”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Hotéis e pousadas com ocupação em alta desde a sexta-feira, 31, são o principal indício de êxito em mais uma iniciativa que trouxe gente de várias cidades alagoanas e sergipanas para Penedo.

“É mais dinheiro circulando aqui em todos os setores, principalmente hospedagem, alimentação, bebidas e transporte. O nosso comércio também vende mais e, no final das contas, todo mundo ganha”, acrescenta Ronaldo Lopes sobre as razões de atrair milhares de pessoas para a cidade, seja para se divertir ou trabalhar.

E para assegurar o sucesso do Penedo Summer, o planejamento que envolve grande parte das secretarias da Prefeitura de Penedo tem a parceria da Marinha do Brasil e do Governo de Alagoas, especialmente por meio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, além de empresas do setor de turismo e eventos.

Exceto por situações que normalmente ocorrem em festas de grande porte, o Penedo Summer começou bem e terminou bem. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos preparou toda a área da festa, isolada por questões de segurança, voltando ao local para realizar a limpeza da Prainha Nova nesta segunda-feira, 03.

Equipes da SMTT atuaram no controle do trânsito, a segurança privada revistou o público no ponto de acesso e agiu quando necessário, a Secretaria Municipal de Saúde estava de plantão, junto com equipe do SAMU, e a Superintendência de Iluminação Pública de Penedo também permaneceu de prontidão.

Para a Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, a integração é fundamental para o sucesso do evento, agradecendo o empenho de cada um que trabalhou na terceira edição da festa náutica.

“O Penedo Summer confirma o potencial do nosso município em realizar grandes eventos, movimentando toda a economia da cidade e também da região. Assim, Penedo também se fortalece como um grande destino de turismo e lazer”, ressalta Teresa Machado.

Além do show de Léo Santana na balsa, o público só precisou deixar a beira do rio São Francisco para continuar se divertindo na Prainha Nova. No palco instalado em terra firme, as bandas Louko Romance e Omegazord mantiveram a festa em alta até as 21 horas.

Quem cansou antes, pôde descansar em uma das redes instaladas dentro da arena da festa náutica de Penedo ou se dirigiu até a praça de alimentação, dentro e fora da área do evento que entra para a história dos maiores realizados na cidade que está pronta para realizar qualquer tipo de festa, inclusive de grande porte.

Texto Fernando Vinícius

Imagens drone – Ricardo Alves e Christian Lobo