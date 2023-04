Pensi CONTRATA COLABORADORES no Rio de Janeiro

A Pensi, escola responsável pela missão de formar pessoas que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um futuro melhor para si e para os que estão ao seu redor, está atrás de novos funcionários pelo estado do Rio de Janeiro. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos ofertados:

Assistente de Coordenação Pedagógica | Exclusiva PCD – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais | Tijuca – Rio de Janeiro – RJ;

Banco de talentos – Inspetor de Alunos – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Coordenador(a) de Marketing – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Inspetor de Alunos | Pensi Cabo Frio – Cabo Frio – RJ – Efetivo;

Inspetor de Alunos – Niterói – RJ – Efetivo;

Inspetor de Alunos | Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Secretário Escolar | Copacabana e Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Pensi e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Pensi, é interessante frisar que, unindo excelência à formação socioemocional e cidadã dos alunos, a Pensi está sempre atento às demandas das famílias e do mundo. Em 1998, o Pensi foi fundado por engenheiros do IME e do ITA.

Assim, rapidamente, tornou-se conhecido pela sua quantidade de aprovações. Entendendo que isso é a concretização de um trabalho acadêmico que começa nos primeiros anos de vida, a instituição ampliou a atuação para o Ensino Básico, inaugurando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I e II.

Por fim, para alcançar o seu objetivo, conta com um time apaixonado pelo poder transformador da educação e que entende o que é ser escola hoje, se preocupando, em primeiro lugar, com os alunos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!