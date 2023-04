PERCA ou PERDA: qual expressão está certa?

PERCA ou PERDA: descubra qual palavra está certa

As expressões “perca” e “perda” provocam muitas dúvidas entre os estudantes, uma vez que as duas são palavras muito parecidas.

Assim, para te ajudar a obter um bom desempenho em qualquer prova que você vá fazer (ENEM, vestibulares, etc), o artigo de hoje trouxe um resumo sobre as principais regras que envolvem o uso dessas palavras. Vamos conferir!

Qual expressão está certa: perca ou perda?

As duas palavras são parecidas e as duas existem na língua portuguesa. Porém, cada uma delas possui o seu significado próprio e deve ser utilizada dentro de um determinado contexto.

As expressões “Perca”e “perda” são palavras parônimas, ou seja, que são escritas e pronunciadas de forma semelhante, mas possuem significados diferentes. Descubra, a seguir, quais são as principais diferenças entre as duas palavras.

“Perca”: como usar?

A palavra “perca” é uma forma do verbo “perder” conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Assim, essa expressão é uma das tantas conjugações possíveis do verbo “perder”.

Confira três exemplos que utilizam a expressão:

Não perca a sua vaga chegando cedo.

Não perca a oportunidade de ganhar um pouco mais.

Que eu não perca essa chance preciosa!

Assim, você já deve ter percebido que “perca” é somente um verbo e que, portanto, não pode ser utilizado como substantivo. Dessa maneira, é incorreto dizer: “ele sofreu uma PERCA”.

“Perda”: como usar?

“Perda” é um substantivo é um substantivo feminino que é usado em referência ao ato de perder algo. O termo, assim, atribui uma conotação de prejuízo.

Nas orações, a expressão aparece ao lado de um um artigo feminino, que pode ser definido ou indefinido.



Confira dois exemplos:

Estamos sofrendo com uma perda esse mês entre os amigos.

Eu vi uma grande perda no resultado.

Assim, é incorreto utilizar “perda” como um verbo. Nunca diga, por exemplo, “não perda essa chance”.