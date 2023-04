Perda de peso chocante de Ariana Grande desperta preocupação dos fãs

Ariana GrandeA recente perda de peso de sua esposa levantou preocupações sobre sua saúde entre seus entes queridos. A estrela pop segue uma dieta vegana há anos, mas a fonte disse que Grande “levou isso ao extremo”. “Ela subsiste com o mínimo necessário – como smoothies, couve, sementes, nozes, brócolis e tofu”, acrescentou a fonte. “Chegou ao ponto em que suas omoplatas estão aparecendo. Há muito pouca carne em sua figura.”

ariana tem estado ocupado gravando o musical Malvado no Reino Unido recentemente, e testemunhas oculares relataram que ela parecia emaciada ao sair de um clube de jazz em Londres. No entanto, Grande recentemente abordou as preocupações sobre sua perda de peso em um sincero TikTok vídeo.

“Eu só queria abordar suas preocupações sobre meu corpo e falar um pouco sobre o que significa ser uma pessoa com um corpo, ser vista e receber tanta atenção”, disse ela.

Grande reconheceu que as pessoas têm comparado seu físico atual com o que ela tinha enquanto “tomava muitos antidepressivos” e “bebia e comia mal”.

Ela disse que há “muitas maneiras diferentes” de parecer saudável e bonita, acrescentando que as pessoas deveriam se sentir menos à vontade para comentar sobre o corpo dos outros: “Saudável, não saudável, grande, pequeno, isso, aquilo, sexy, não sexy, eu não … Simplesmente não deveríamos. Deveríamos realmente trabalhar para não fazer tanto isso.

Ela está ficando em forma para o papel de Glinda

grandeos fãs de estão ansiosos para vê-la tocando Glinda a bruxa boa no próximo musical Malvado. Recentemente, ela compartilhou uma foto sua usando um vestido rosa cintilante com uma coroa brilhante e uma varinha para combinar. Grande venceu outras atrizes talentosas, incluindo Rene Rapp, Taylor Louderman, Dove Cameron e Amanda Seyfriedpara o cobiçado papel.

Embora a perda de peso de Grande tenha levantado preocupações, ela parece estar adotando uma abordagem positiva em relação à sua imagem corporal e encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. Como ela disse em seu vídeo no TikTok: “Não há maneira certa ou errada de lidar com essas coisas”.