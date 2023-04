Perfil discreto de Phil Mickelson no The Masters Champions Dinner: ‘Ele não disse uma palavra’

Om dos quatro Majors de golfe está acontecendo esta semana em Augusta National, mas na terça-feira, 33 dos últimos campeões do prestigiado torneio jantaram, com alguns ex-vencedores conversando com a Golfweek sobre a reunião, incluindo as palavras ou falta de Phil Mickelson lá de.

Ex-campeões do The Masters falam sobre Phil Mickelson

Fuzzy Zoeller, campeão de 1979, disse que todos tentaram se dar bem no jantar, e nenhum deles falou sobre a polêmica entre o PGA Tour e o LIV Golf, inclusive Phil Mickelson.

“Ninguém disse uma palavra sobre isso. Phil sentou-se perto da ponta da mesa e ficou quieto. Ele não falou nada”, disse Zoeller.

Enquanto Tommy Aaron, que venceu em 1973, disse que desejou boa sorte a Mickelson, acrescentando que não podia acreditar em como ele estava quieto durante o jantar.

“Phil foi muito discreto. Ele não disse uma palavra”, explicou Aaron.

Phil Mickelson diz que gostaria de jogar The Master todos os anos

O New York Post também está relatando que o perfil discreto de Phil Mickelson no The Masters não foi apenas no Jantar dos Campeões, mas o jogador canhoto também se recusou a dar uma entrevista coletiva antes do torneio para o comitê organizador.

Mickelson disse aos repórteres em sua rodada de treinos que é ótimo estar de volta e quer fazer parte do evento todos os anos.

“É a minha semana favorita, então estar aqui e fazer parte disso e poder vivenciar este ótimo lugar e o que isso significa é muito divertido porque, quando criança, você cresce sonhando em fazer parte disso. Você sonha de ganhar, estar na disputa, e então quando você realmente é um profissional e está jogando aqui, você fica tipo, ‘Uau, eu quero fazer parte disso todos os anos.'”