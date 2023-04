Antes da pesagem do UC 287, o ex-campeão dos meio-médios e médios do UFC Georges St-Pierre é um dos quatro lutadores que responderão às perguntas dos fãs na sexta-feira em Miami. Chris Weidman, Vitor Belfort e Lyoto Machida também marcaram presença no evento.

O vídeo acima está programado para começar às 15:00 ET.