Perplan OFERECE EMPREGOS; Envie seu currículo!

A Perplan, empresa que tem o objetivo de desenvolver empreendimentos e loteamentos em sinergia com seus valores corporativos, como a criação de novos bairros e empreendimentos, com um rigoroso planejamento urbano, arquitetônico e ambiental, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Assim, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas ofertadas:

Assistente de Relacionamento com o Cliente – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente de Urbanismo – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – Ribeirão Preto – SP – Banco de talentos;

Estágio Administrativo – Ribeirão Preto – SP – Estágio.

Mais sobre a Perplan e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Perplan, é interessante frisar que, para a empresa, os conceitos de incorporação e urbanização vão muito além de transformar cenários ou implementar áreas nas cidades em que atua. É identificar as melhores oportunidades e pensar estrategicamente na relação humana com o lugar em que se vive.

Além disso, se preocupa em estabelecer o convívio e a integração de todos junto ao meio ambiente, priorizando a qualidade de vida, com soluções inteligentes que traduzam as tendências do nosso tempo. É proporcionar o bem-estar e a satisfação por meio de um rigoroso planejamento urbano, arquitetônico e ambiental, orientado especificamente para as pessoas e para o bem-viver. Alguns de seus números pra conhecer:

Atuação em mais de 28 cidades;

35 empreendimentos lançados;

Mais de 7 mil unidades entregues;

5 milhões de m² de áreas urbanizadas.

