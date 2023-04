Personagem de ‘Rust’ de Alec Baldwin fica no set, novo vídeo mostra

Alec Baldwin O personagem de “Rust” parece ter um destino extremamente mórbido, pego do lado errado de um enforcamento em uma série de fotos do cenário recém-retomado.

Como você sabe, o enforcamento acontece apenas algumas semanas depois de tudo as acusações foram retiradas contra Baldwin no morte a tiro do diretor de fotografia de “Rust” Halyna Hutchins … que agora aparentemente colocou a culpa diretamente no armeiro Hannah Gutierrez-Reed.