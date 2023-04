Peso pesado do UFC, Juan Espino anuncia aposentadoria: ‘As lesões não me deixam outra escolha’

Juan Espino decidiu pendurar as luvas após uma série de lesões.

Em uma postagem no Instagram na sexta-feira, o peso pesado do UFC anunciou sua aposentadoria do esporte de artes marciais mistas. O vencedor da 28ª temporada do The Ultimate Fighter competiu no octógono apenas três vezes desde que venceu por contrato no reality show em 2018, e encerrou a carreira com cartel de 10-2.

“Uma jornada incrível para estar entre os melhores lutadores do mundo e consegui, talvez não tenha sido do jeito que eu queria, mas as lesões não me deixam outra escolha”, disse Espino sobre sua aposentadoria. “Quero agradecer a todos [of] as pessoas que me apoiaram nessa aventura, ao UFC por me dar a oportunidade e a todos os patrocinadores que me ajudaram, os treinadores, parceiros de treino, equipes, etc.”

Espino conquistou o título da temporada com uma vitória por finalização no primeiro round sobre Justin Frazier no TUF 28 Finale em novembro de 2018. “El Guapo” não lutou novamente até setembro de 2020, quando finalizou Jeff Hughes no UFC 253, antes de perder a final. luta contra Alexadr Romanov por decisão técnica no UFC Vegas 24 em abril de 2021.