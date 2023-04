Pesquisas de Stormy Daniels Pornhub atingem o máximo histórico no dia em que Donald Trump é preso

Donald Trump pode ter tido seu pior dia de sempre … mas Daniels Tempestuosos teve seu melhor dia em um popular site de pornografia.

O pessoal do Pornhub disse ao TMZ … A prisão de Donald foi um boom para os vídeos adultos de Stormy, com as buscas por seus pornôs aumentando enquanto Trump estava sendo autuado.

Fomos informados de que os usuários do Pornhub pesquisaram “Stormy” mais de 650.000 vezes na terça-feira … Aumento de 32.400%.

Parece que há muito interesse por aí sobre por que Trump supostamente teve um caso com ela.

Mergulhando mais fundo nos números … por volta das 13:00 ET, enquanto as pessoas esperavam pela carreata de Trump chegar no Tribunal Criminal de Manhattan, o Pornhub diz que as buscas “tempestuosas” foram seis vezes o nível normal … o que geralmente não é o pico das horas de tesão.

Trump voou de volta para Mar-a-Lago em seu jato particular após seu primeiro dia no tribunal… mas algumas pessoas ainda têm “prisão” e “prisão” no cérebro… mais populares do que o normal.

de Trump acusado de pagar a Stormy $ 130.000 para calar a boca sobre o suposto caso. Quanto ao quanto Stormy está ganhando com o aumento recente em seus vídeos … Pornhub é mudo.