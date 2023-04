PÉSSIMA NOTÍCIA para os brasileiros que usam os Correios

.Nesta segunda-feira, 03 de abril, o Ministério das Comunicações publicou uma portaria autorizando que os Correios aumentem os preços de envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais em 5,495%. De acordo com a pasta, o novo reajuste está ligado à inflação de 2022.

De acordo com a nova medida, o novo preço passa a ser válido a partir desta segunda-feira (03). A saber, o valor de uma postagem de carta vai passar de R$ 2,35 para R$ 2,45 para itens de até 20 gramas. O telegrama via agência passou de R$ 14,30 para R$ 14,90.

Por outro lado, o valor da postagem internacional pode variar de acordo com a região do país de destino. Os valores variam entre R$ 2 a R$ 3 no envio econômico para itens de 20 gramas.

Correios oferecem desconto na conta de luz

Os cidadãos que desejam receber descontos na conta de energia, podem aderir ao novo programa dos Correios. Isso porque, a empresa, em parceria com a startup mineira Juntos Energia, está oferecendo a migração para energia limpa, sem a instalação de equipamentos, utilizando apenas painéis solares.

Dessa forma, ao contratar o serviço, o cliente passa a receber energia limpa diretamente de fazendas solares para a sua residência. É importante ressaltar que a rede de energia é a mesma, portanto, não é necessário instalar novos equipamentos ou realização de obras.

De acordo com a Juntos Energia, essa é uma medida que beneficia a todos os envolvidos. Isso porque, o pequeno produtor pode reduzir o gasto com a usina, a empresa passa a receber uma comissão e o consumidor ganha desconto na conta de luz.

Como contratar o novo serviço?

O novo serviço pode ser contratado por qualquer cidadão residente em Minas Gerais. Para isso, basta comparecer à uma agência dos Correios, apresentar um documento com foto de identificação e solicitar a adesão do serviço de forma gratuita.

É válido destacar que para aderir ao serviço, é necessário obter a conta de energia no valor mínimo de R$ 150 e não ser beneficiado pelo programa social Tarifa Social de Energia Elétrica.

Quer receber até 65% de desconto na sua conta de energia

O ano de 2022 foi um pouco tenso para o bolso dos brasileiros. A conta de luz, por exemplo, aumentou cerca de 11%. No entanto, este ano a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que o reajuste na tarifa da fatura de energia elétrica fique na média de 5,6%.

Diante os aumentos significativos na conta de luz, alguns consumidores podem ganhar um desconto de até 65% por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica. Veja como funciona!

Tarifa Social de Energia Elétrica

Algumas famílias brasileiras podem receber descontos em suas contas de luz por meio do programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Ele é destinado a população de baixa e concede descontos que variam de 10% a 65%, conforme o consumo mensal de cada residência. Veja como funciona:

Desconto de 65%: Consumo de até 30 KWh;

Desconto de 40%: Consumo de 31 KWh até 100 KWh;

Desconto de 10%: Consumo de 101 KWh até 220 KWh.

De acordo com as regras do programa, confira quem pode receber os descontos:

Beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada); ou

Idoso com 65 anos ou mais;

Integrante de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único);

Quem possui renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo; ou

Quem possui renda bruta mensal de até três salários mínimos, tendo um membro da família portador de doença ou com deficiência grave precisando de uso permanente de aparelhos elétricos para tratamento.