Pete Davidson briga com torcedor ‘sensível’ dos Knicks no Madison Square Garden

Pete Davidson participou do Knicks x Cavaliers jogo no Madison Square Garden na tarde de domingo e quando um torcedor aumentou um pouco a comemoração e começou a se aproximar demais Pete, que simplesmente não gostou.

Pete Davidson foi ao jogo Knicks x Cavaliers no Madison Square Garden

Davidson e mais pessoas famosas assistiram ao jogo que os Knicks venceram por 102-93 sobre o Cleveland Cavaliers e, portanto, está à frente da série de playoffs por 3-1.

Enquanto acontecia a comemoração da vitória, um marmanjo de camisa rosa e boné dos Knicks começou a tirar algumas fotos, não foi revelado por que ele foi longe demais, mas começou a agarrar Davidson e puxá-lo em direção ao seu corpo como se o conhecesse há anos.

Um usuário do Twitter “@ImClique_” postou um vídeo onde foi visto como suas intenções não foram bem recebidas pelo ex-comediante do Saturday Night Live e ele com raiva empurrou o ventilador para longe com palavras assertivas que deixaram o torcedor saber que ele estava desconfortável e precisava se afastar.

Após a briga, eles trocaram algumas palavras e o fã infelizmente foi embora enquanto Davidson continuou saindo e tirando fotos com seus fãs.

O A celebração foi grande e ampla e deixou os fãs do Knicks irritados, pois o Knicks poderia vencer sua primeira série de jogos de playoff em 10 anos.