Pete Davidson se mete em problemas legais depois de bater o carro na casa de Beverley Hills

Pete Davidson vai aprender muito mais sobre os procedimentos legais nos próximos meses, depois que seu carro bateu em uma casa.

Ninguém ficou ferido no incidente ocorrido no mês passado. Ele estava dirigindo por Beverley Hills com sua namorada, Chase Sui Wonders, quando perdeu o controle do Mercedes e atravessou o jardim de alguém e atingiu o cavalo.

Drogas e álcool foram rapidamente descartados como motivos para ele ter perdido o controle do carro, mas acredita-se que ele estivesse dirigindo em alta velocidade.

O Departamento de Polícia de Beverley Hills acabou de concluir sua investigação sobre o incidente e o caso foi enviado ao Gabinete do Procurador Distrital do Condado de LA. É aí que será tomada uma decisão sobre se ele será cobrado ou não pelo acidente.

Parece muito possível que ele receba uma acusação de direção imprudente por perder o controle do veículo. É uma sorte que ninguém tenha se ferido no incidente.

Um acidente como um terremoto

Uma adolescente de 16 anos estava sozinha em casa dentro do imóvel que Davidson colidiu e ela estava lendo um livro na época.

O carro atingiu a casa do lado de fora da sala e o pai da menina explicou que, embora não tenha se ferido, a menina ficou ‘um pouco’ traumatizada com o barulho e o impacto.

O pai também explicou que não guarda má vontade em relação a Davidson para o acidente, o que significa que não haverá nenhum tipo de processo para lidar. Davidson presumivelmente cobrirá o pagamento do seguro necessário para reparar o dano.