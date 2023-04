A Petz é uma das principais empresas atuando no ecossistema do segmento pet do Brasil. Seus produtos chegam de norte a sul do país e a companhia está à procura de novos profissionais para complementar o sucesso de sua jornada. A seguir, acompanhe os cargos disponíveis e todas as informações sobre o processo seletivo.

Petz abre vagas de EMPREGO; veja os cargos e regiões

A Petz foi fundada com o objetivo de entregar a todos os pets e seus tutores uma experiência única e exclusiva. Nesta semana, a companhia abriu novas vagas de trabalho pelo país e está a procura de pessoas que buscam pelo seu crescimento e encaram desafios como novos aprendizados.

Estamos tratando de uma rede que oferece a todos os seus funcionários vários benefícios, um ambiente de trabalho repleto de aprendizado e uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho. Veja, a seguir.

Ajud. Geral – Belo Horizonte/MG;







Coor. de Prevenção de Perdas – São Paulo;







Ana. de Atendimento – Cuiabá/MT;







Estagiário Técnico Veterinário – Recife/PE;







Ana. de Desenvolvimento Logístico – Embu das Artes/SP;







Fiscal de Caixa – Cuiabá/MT;







Ana. de Marketing Pleno – São Paulo;







Ger. de Loja – São Paulo;







Ass. Administrativo de Loja – Belo Horizonte/MG;







Banhista e Tosador – Campo Grande/MS.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para se inscrever às vagas anunciadas, os candidatos devem estar a par de todas as solicitações exigidas pela companhia no site 123empregos. Lembre-se de preencher uma ficha cadastral com os dados atualizados a fim da companhia analisar e entrar em contato.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.