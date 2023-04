Philip Morris abre novos EMPREGOS em regiões do país

A Philip Morris é uma empresa que opera no mercado e soma mais de 60 mil colaboradores ao redor do mundo. Neste momento, a corporação possui cerca de 40 centros de produção, que auxiliam na comercialização. Há pouco tempo, novas vagas de emprego ficaram disponíveis em suas unidades no Brasil. Confira, a seguir.

Philip Morris anuncia novas oportunidades de emprego no Brasil

A Philip Morris é uma empresa que trabalha na produção e comercialização de tabacos. Além de estar presente no Brasil, a corporação também atua em outros países ao redor do mundo, atendendo milhões de clientes por meio de suas marcas de alta qualidade.

Atualmente, uma das missões da companhia é substituir os produtos que não geram fumaça, que já estão sendo desenvolvidos e comercializados em dezenas de mercados.

Há pouco tempo, a Philip Morris anunciou a abertura de novos cargos de emprego em suas unidades no Brasil. Dentre as vagas mostradas na lista, estão: Promotor de Merchandising, em Santa Catarina, e Vendedor de Varejo, na Bahia.

Além do salário compatível com o mercado, a corporação oferece diversos outros benefícios aos seus colaboradores. Confira.

Assistência Médica;







Assistência Odontológica;







Seguro de Vida;







Auxílio Farmácia;







Auxílio Creche;







Auxílio Combustível;







Vale refeição e alimentação;







Previdência Privada.

Como se candidatar

A Philip Morris está sempre abrindo novas oportunidades dentro de suas unidades no Brasil. Neste momento, a corporação conta com 170 mil funcionários ao redor do mundo, que atendem milhões de clientes todos os meses.

Para fazer parte do time corporativo da empresa, basta acessar o site 123empregos e se candidatar a uma das oportunidades disponíveis.

