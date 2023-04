Phoenix Suns sob fogo novamente: empresa de Mat Ishbia lidando com acusações de má conduta

Taqui está um recente relatório bombástico sobre o novo Sol da Fênixo proprietário Mat Ishbiaempresa de. Aparentemente, eles estão lidando com acusações de comportamento racista e sexista. Faz apenas alguns meses desde que Ishbia fechou o acordo para comprar o Suns e sua equipe irmã da WNBA, o Fênix Mercúriode Robert Sarverque foi expulso por comportamentos semelhantes.

E agora, a empresa de Ishbia, United Wholesale Mortgage (UWM), está enfrentando algumas acusações sérias. De acordo com um Bloomberg relatório, os ex-funcionários da UWM descreveram um “ambiente de vestiário de alta pressão” com uma cultura em que os gerentes “tratavam os trabalhadores negros de maneira diferente dos funcionários brancos”.

Alguns funcionários até disseram que testemunharam “comentários maliciosos e sexualmente ofensivos” entre a equipe de vendas, bem como “uso repetido de cocaína” entre alguns executivos e funcionários de vendas.

NOVO: Nosso último olhar sobre o United Wholesale Mortgage, dirigido por Mat Ishbia, que recentemente comprou o Phoenix Suns. Conversamos com mais de 2 dúzias de trabalhadores da UWM, que nos contaram sobre disparidades raciais, assédio sexual e bullying por parte dos gerentes. https://t.co/qqAn6QG0Tj ? Caleb Melby (@CalebMelby) 12 de abril de 2023

No entanto, o relatório também observou que nenhum trabalhador afirmou que o próprio Ishbia usou calúnias raciais ou assediou sexualmente os funcionários. Os advogados da empresa responderam ao relatório, dizendo que “a UWM não tolera o uso de cocaína ou qualquer outra droga”.

Enquanto isso, UWMDiretor de Marketing dar Sarah DeCiantis chamou os relatórios de “falsos e enganosos” e sugeriu que as declarações foram tiradas de “indivíduos descontentes ou de um concorrente que está divulgando uma narrativa falsa para a mídia”.

Mat Ishbia, o bilionário que comprou o Phoenix Suns em fevereiro, administra uma empresa hipotecária onde antigos e atuais funcionários reclamam de disparidades raciais, assédio sexual e bullying por parte dos gerentes https://t.co/8gbQGm9Ulw ? Bloomberg (@business) 12 de abril de 2023

Ex-proprietário do Suns foi acusado de comportamento racista

Vale a pena notar que servidoro anterior sóis proprietário, também foi acusado de exibir comportamentos misóginos e racistas. Na verdade, ele foi suspenso da liga por um ano e multado em $ 10 milhões depois que um relatório subsequente encomendado pela NBA revelou “linguagem racialmente insensível; tratamento desigual de funcionários; declarações e conduta relacionadas a sexo; e tratamento severo de funcionários que na ocasião constituíam bullying” por Sarver e outros executivos e gerentes dentro da organização.

Isto conduziu a Comissário da NBA, Adam Silver aplicando a punição mais severa que deu a um dono de equipe desde a proibição do ex-jogador Clippers proprietário Donald Sterling para a vida. Depois de enfrentar pressão de grupos externos e patrocinadores de equipes para seguir em frente, Sarver acabou colocando o Suns e o Mercury no mercado, o que levou à compra recorde de Ishbia de ambas as equipes por uma taxa combinada de US $ 4 bilhões.