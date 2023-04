Piaçabuçu: Um colegiado de Conselheiros Tutelares unidos e atuantes

Há poucos meses de encerrar a gestão dos Conselheiros Tutelares de Piaçabuçu, empossados no dia 10 de janeiro de 2020, o atual colegiado demonstra claramente união e dedicação aos que precisam da atuação dos conselheiros, incansáveis na busca da garantia e proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Piaçabuçu.

Nesses quase 4 anos, os Conselheiros atenderam cerca de 5 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, pais e profissionais do serviço público e privado. Entre reuniões, rodas de conversa, palestras,

ações em resposta a violência, requisições à saúde, educação, assistência social e segurança pública, os defensores e aplicadores do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, viveram 986 momentos na defesa daqueles que deles precisaram.

“Nós sabemos das limitações do serviço público, mas sobretudo sabemos do nosso compromisso com o trabalho que foi desenvolvido nesses quase 4 anos. Caminhamos agora para a conclusão da gestão 2020 com a sensação do dever cumprido para andarmos de cabeça erguida e possivelmente buscar a renovação dos mandatos”, declarou o Conselheiro Tutelar Douglas Macedo.