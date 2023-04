Piloto do WRC Craig Breen morre durante um acidente de teste

Campeonato Mundial de Rally (WRC) motorista Craig Breen faleceu após um acidente durante os testes com a Hyundai na Polônia. O irlandês estava se preparando para Rali da Croáciaque acontecerá na próxima semana.

hyundai divulgou um comunicado na quinta-feira para confirmar que Breen perdeu a vida após o acidente.

“A Hyundai Motorsport está profundamente triste em confirmar que o piloto Craig Breen hoje perdeu a vida após um acidente durante o teste pré-evento para o Rali da Croácia”, dizia o comunicado.

“Co-piloto James Fulton saiu ileso do incidente ocorrido pouco depois do meio-dia, horário local.

“A Hyundai Motorsport envia suas mais sinceras condolências à família de Craig, amigos e seus muitos fãs.

“A Hyundai Motorsport não fará mais comentários neste momento.”

Segundo na Suécia

Breen foi o terceiro piloto da Hyundai, marca para a qual voltou este ano depois de se separar da M-Sport Ford. Em sua estreia com a Hyundai em 2023, ele terminou em segundo lugar na Rali da Suécia.

Essa é a melhor posição que ele conseguiu em um campeonato mundial, tendo também terminado em segundo lugar anteriormente na Suécia 2018, Estônia 2020 e 2021, Bélgica 2021 e Sardenha 2022.

Companheiro de equipe de Dani Sordo

Breen alternado com Dani surda como terceiros pilotos da equipe, com Thierry Neuville e Esapekka Lappi sendo as estrelas principais. A equipa é gerida por Cirilo Abiteboulex-chefe da Renault na F1.

Seu co-piloto morreu há 11 anos

Acontece que há 11 anos, em 16 de junho de 2012, seu copiloto Gareth Roberts, apelidado de ‘Jaffa’, também morreu em um acidente durante o Targa Fiorio Rally na Sicília. Os dois homens haviam se tornado campeões no WRC Júnior em 2011 com um Ford Fiesta.