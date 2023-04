Piqué: Aos 22 anos, saía mais que o sol

Fvermes Barcelona defensor Gerard Piqué compartilhou algumas lembranças de seu tempo como jogador e também passou a analisar a atualidade em seu ex-clube.

Uma das áreas de seu passado que pique abriu foi o seu tempo com Pep Guardiola.

“Com Peptivemos um relacionamento espetacular, mas no ano passado houve mais tensão”, admitiu ao Jijantes.

“Eu tinha 22 anos e saía mais que o sol, dia sim, dia não.

“Ganhamos tudo. Só não saí na véspera e no dia da partida.

“Carles Puyol esteve lá por 11 anos, mas nunca saiu.

“Aí ele saiu duas ou três vezes e surgiram os boatos, ele se cagou e não saiu mais.”

A volta de Messi e os comentários de Rafa Yuste

O zagueiro falou sobre Rafael Yustedeclarações recentes sobre Lionel Messiquando o vice-presidente afirmou que há contato entre o clube e o atacante.

“Eu o conheço, sei como ele é e ele sempre vai te dizer o que você quer ouvir” pique refletiu enquanto analisava E vocêcomentários de.

“Ele é uma ótima pessoa e escolherá as palavras certas, isso é tudo.

“Para todos Barcelona fãs, seria incrível se ele voltasse.

“Forçar tanto as situações pode até ser contraproducente, mas uma operação no mundo do futebol sempre pode ser feita.”

A entrevista dada pelo pai de Ansu Fati

Agora aposentado, pique também pôde refletir sobre Ansu Fatias recentes críticas do pai ao tempo de jogo concedido ao filho.

“De um modo geral, você deve se cercar de pessoas em quem confia e geralmente são membros da família”, pique disse.

“Mas esses parentes não estão preparados, e não estou falando de fatiestou falando em geral.

“Seu pai ou seu irmão não estudaram para ser representantes e começam a administrar dinheiro e se sentam com profissionais.

“Eles se sentem empoderados para dizer que vão fazer isso e a mentalidade do jogador é que, ao invés de um agente ganhar o dinheiro, seu pai ou irmão deveria ganhar. E isso é um erro.

“Você tem que se colocar nas mãos de pessoas competentes.

“Não ajuda que o mundo da representação, na Europa, seja desaprovado.

“É um mundo sombrio, e fala-se em grandes comissões de dinheiro.”