Pique frustrado com as complicações que enfrenta para ver seus filhos: Shakira está dificultando para ele

Gerard Piqué e Shakira anunciaram a separação em junho de 2022, mas parece que quase um ano depois de tomar a decisão, as consequências mais duras do processo estão por vir, principalmente para o ex-jogador. Seus filhos, Milão e Sashasempre foram o assunto mais delicado e importante de seu acordo de separação e, após uma reunião em novembro, ambos decidiram que iriam morar juntos com a cantora em Miami no início de 2023.

Os principais motivos foram o facto de os jovens terem de iniciar uma nova etapa “num ambiente seguro, sossegado e com a necessária privacidade”.

pique sempre quis que os filhos ficassem em Barcelona, ​​mas acabou aceitando a proposta da ex-companheira. Principalmente porque o regime de visitas ia ser bastante flexível, uma vez que o empresário ia poder visitá-los sempre que quisesse. Isso sim, no mínimo e conforme estipulado em seu contrato, oficialmente 10 dias por mês.

“Shakira está dificultando”

Além disso, o antigo Barcelona jogador deveria poder estar com seus filhos a maior parte do verão e comemorações como o Natal ou a Páscoa. Tudo parecia estar indo bem; em vez de, Geraldo está começando a se preocupar com as complicações que está tendo para poder ver seus filhos. Isso é por Laura Fa e Lorraine Vázquezpodcast de.

“pique finalmente não poderá passar esses dez dias com seus filhos conforme estipulado no acordo porque Shakira tornou as coisas muito difíceis para ele fazer isso”, disseram os apresentadores.

Então, pique poderia estar pensando em estratégias como mudar algo do acordo com Shakira ou comprar um imóvel na Flórida, para poder passar mais tempo com o que o faz mais feliz.