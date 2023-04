A Piracanjuba, uma das maiores provedoras de alimentos de base láctea do Brasil, divulgou a abertura de novas oportunidades de trabalho pelo país e está à procura de novos profissionais para dar continuidade a uma jornada repleta de conquistas e realizações. A seguir, acompanhe.

Piracanjuba abriu novas vagas de EMPREGO; veja cargos e regiões

A Piracanjuba é uma das maiores empresas do mercado brasileiro e desde a sua fundação, busca entregar produtos exclusivos e saborosos aos seus consumidores. A companhia marca presença em todo o território nacional e é uma das maiores empresas de laticínios do Brasil.

Atualmente, a companhia está recrutando novas pessoas para fazer parte da equipe e auxiliar no desenvolvimento de todas as suas atividades. Acompanhe, a seguir, a lista de vagas disponíveis e as regiões de atuação.

Axl. de Expedição – Governador Valadares/MG;







Supv. de Meio Ambiente – Governador Valadares/MG;







Asst. de Compras – Goiânia/GO;







Oprd. de Máquinas – Três Rios/RJ;







Axl. de Produção – Bela Vista de Goiás/GO;







Novas Oportunidades para Estágio – Brasil;







Coor. de Finanças – Goiânia/GO;







Oportunidades para Manutenção Geral (Eletricista) – Rio Grande do Sul;







Engenheiro de Proj. Pleno – Goiânia/GO;







Prmt. de Vendas – Florianópolis/SC.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Bradesco oferece NOVAS vagas de emprego; veja regiões e cargos

Como se candidatar

Os candidatos que possuem interesse em se candidatar nas vagas divulgadas devem seguir todas as instruções que estão disponíveis no site 123empregos. Em seguida, basta enviar um currículo com as informações atualizadas para a Piracanjuba analisar e entrar em contato.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.