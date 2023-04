PIS/Pasep: Veja quem tem direito aos benefícios

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício fornecido pelo governo federal aos trabalhadores que preenchem alguns critérios. Muitos trabalhadores estão curiosos sobre como saber se têm direito ao benefício ou não, por conta disso, neste artigo buscamos esclarecer algumas dúvidas sobre os benefícios.

Para descobrir se o trabalhador tem direito ao abono, é possível utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. No App os cidadãos podem conferir o valor do benefício, o dia do pagamento e o banco em que ele será depositado. Para isso, basta instalar o App, acessar a aba “Benefícios” e clicar em “Abono Salarial”.

Já os trabalhadores que não têm acesso a um smartphone podem obter mais informações sobre o PIS/Pasep ligando para o número 158, central de atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência.

Cronograma de pagamento do PIS

O PIS (Programa de Integração Social) é um programa criado pelo governo federal em 1970 com o objetivo de promover a integração dos trabalhadores no desenvolvimento das empresas, além de garantir a ele uma participação nos lucros e resultados.

O programa é voltado para trabalhadores de empresas privadas e o benefício é pago anualmente pela Caixa Econômica Federal, de acordo com as regras estabelecidas pelo governo. Para ter direito ao PIS, o trabalhador deve estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base considerado.

Nascidos em: Liberação do benefício: Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de fevereiro Março 15 de março Abril 15 de março Maio 17 de abril Junho 17 de abril Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de junho Outubro 15 de junho Novembro 17 de julho Dezembro 17 de julho

O PIS pode ser pago até o valor de um salário mínimo, mas o cálculo desse valor é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base (2021).

Se o trabalhador tiver trabalhado durante os 12 meses do ano, ele receberá o valor integral do salário mínimo, que é de R$ 1.302,00. Caso tenha trabalhado por um período menor que 12 meses, o valor será calculado de forma proporcional ao tempo trabalhado.

Para sacar o benefício, é necessário comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando um documento oficial de identificação, o número do PIS e, se disponível, o cartão cidadão. Já no caso dos trabalhadores que ainda não possuem o cartão cidadão, basta apresentar apenas o número do PIS e um documento oficial de identificação.

Calendário do Pasep

O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é um programa similar ao PIS, mas destinado aos servidores públicos. Criado em 1970, o Pasep tem como objetivo integrar os fundos públicos para o desenvolvimento do país, além de possibilitar a distribuição de renda entre os trabalhadores.

Diferente do PIS, o Pasep é pago pelo Banco do Brasil, no entanto, as regras para concessão do benefício são as mesmas. Confira o calendário de pagamento deste ano:

NIS final: Liberação do benefício: 1 15 de fevereiro 2 15 de março 3 17 de abril 4 17 de abril 5 15 de maio 6 15 de maio 7 15 de junho 8 15 de junho 9 17 de julho 0 17 de julho

Vale informar que tanto o prazo para o saque do PIS quanto do Pasep vai até o dia 28 de dezembro. Após esse período, o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mais informações sobre os benefícios podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência.

Fonte: Notícias Concursos