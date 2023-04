Pista de gelo Coachella de Frank Ocean antes de ser descartada

oceano francoA performance de Coachella foi originalmente definida para apresentar uma pista de gelo … e enquanto esses planos foram descartados, o TMZ deu a primeira olhada no que poderia ter sido.

Obtivemos fotos e vídeos da pista de patinação de Frank, que foi montada a cerca de 50 metros do palco principal antes de ele desligar a elaborada performance.



As imagens são dos ensaios da pista de gelo na terça-feira anterior Fim de semana 1 do Coachella … e as pessoas que estavam lá disseram que a segurança ao redor do rinque era muito rígida, com Frank não querendo que nada sobre o cenário congelado fosse estragado de antemão.

Parece muito legal… e pode acabar sendo um dos maiores “e se” da história do Coachella… porque a pista de gelo não foi incluída no set de domingo de Frank como atração principal.

TMZ divulgou a história … Frank machucou o tornozelo no terreno do festival que antecedeu seu show, causando algumas mudanças de set de última hora, incluindo colocar a pista de gelo no gelo.

Fontes próximas à produção disseram ao TMZ … patinadores no gelo que ensaiaram para a apresentação de Frank descobriram 3 horas antes de ele subir ao palco no domingo que os planos do rinque estavam sendo descartados.



Frank acabou se apresentando sem a pista de gelo, chegando uma hora atrasado e entregando o que muitos festivaleiros achavam que era um desempenho sem brilho.

TMZ divulgou a história … Frank desistiu como atração principal do Weekend 2 na quarta-feira, citando uma perna fraturada e um tornozelo torcido.

Fomos informados de que os patinadores receberam um e-mail na quinta-feira informando que não se apresentariam no fim de semana 2. Eles serão pagos apenas por um mês de ensaios, mais o ensaio e a apresentação do fim de semana 1.

É interessante … fontes dizem que Frank foi super legal, prático e incrível de se trabalhar durante a primeira metade dos ensaios de um mês que antecederam o Coachella, mas na metade do caminho tudo mudou e Frank se tornou muito reservado e apenas sentava no canto e não interagir com os artistas.