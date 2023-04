PITAKA MagEZ Case 3 para iPhone 14, Grip e Car Mount Pro Review

PITAKA é uma marca que vem revolucionando a indústria de tecnologia com seus designs inovadores e exclusivos. A empresa ganhou reputação por produzir produtos inovadores e de alta qualidade, projetados para tornar a vida do usuário mais simples e agradável.

Na PITAKA, o foco está na criação de gadgets alternativos que se destacam da multidão. Os produtos da empresa são fabricados com materiais exclusivos, como fibra de aramida, que é leve, forte e durável. Este material é normalmente usado em aplicações aeroespaciais e militares, o que dá uma ideia do nível de qualidade dos produtos da PITAKA.

Os produtos da PITAKA foram projetados pensando no usuário. A empresa adota uma abordagem minimalista de design, removendo recursos desnecessários e focando na criação de produtos simples, funcionais e bonitos. Essa abordagem conquistou para a marca seguidores leais entre entusiastas de tecnologia e aficionados por design.

Recentemente, a PITAKA nos enviou alguns de seus produtos para análise. Estávamos ansiosos para experimentar seus gadgets e ver se eles correspondiam ao hype. Nós não ficamos desapontados. Desde o momento em que abrimos os produtos, percebemos que a atenção da PITAKA aos detalhes era incomparável.

Capa MagEZ 3 para iPhone 14

Se você está procurando uma capa de telefone protetora e fina para o seu iPhone 14 Plus, definitivamente vale a pena considerar a MagEZ Case Pro 3. Esta capa de telefone de qualidade premium é feita de fibra de aramida renovável e TPU flexível que garante durabilidade e longevidade.

Um dos recursos mais notáveis ​​do MagEZ Case Pro 3 é que ele é testado em queda de grau MIL-STD-810H. Isso significa que ele pode suportar quedas e quedas de uma altura significativa sem danificar seu telefone. A capa também possui bolsos de ar embutidos e tecido flanqueado interno que fornece ultraproteção ao seu telefone.

Além disso, o MagEZ Case Pro 3 é compatível com MagSafe e PitaFlow for Phones. Esse recurso garante que seu telefone permaneça no lugar enquanto você o usa e não precisa se preocupar com a queda. Além disso, o case possui um lábio de câmera elevado que oferece proteção extra para a lente da câmera.

Outro benefício significativo deste gabinete é que ele é fino e leve. Ele adiciona volume mínimo ao seu telefone, facilitando o transporte no bolso ou na bolsa. Esse recurso é particularmente importante se você preferir um design minimalista e quiser manter o perfil fino do seu telefone.

No geral, o MagEZ Case Pro 3 é uma excelente escolha para quem deseja uma capa de telefone de alta qualidade que ofereça proteção máxima, mantendo um perfil fino. Com sua construção de qualidade premium, compatibilidade com MagSafe e PitaFlow para telefones e classificação de teste de queda de grau MIL-STD-810H, esta capa é um ótimo investimento para quem deseja manter seu iPhone 14 Plus seguro e protegido.

Punho MagEZ

Apresentando o MagEZ Grip – o toque de telefone compatível com MagSafe mais fino e leve!

Você está cansado de alças e suportes de telefone volumosos que fazem seu telefone parecer pesado e pesado? Não procure mais do que o MagEZ Grip – o anel de telefone compatível com MagSafe mais fino e leve do mercado!

Com apenas 4,3 mm de espessura e 27 g de peso, o MagEZ Grip é incrivelmente leve e não sobrecarrega seu telefone. É feito de fibra de aramida durável e liga de zinco, então você pode confiar que vai durar. Além disso, é compatível com MagSafe e MagEZ 2.0, facilitando a fixação e remoção de qualquer estojo MagSafe.

O MagEZ Grip não apenas torna mais fácil segurar seu telefone com segurança, mas também funciona como um suporte para uso com as mãos livres. E graças ao seu perfil fino, você pode colocá-lo facilmente no bolso ou na bolsa sem adicionar volume extra.

PITAKA, a marca por trás do MagEZ Grip, é conhecida por oferecer os produtos mais leves do mercado. E o MagEZ Grip não é exceção. É o acessório perfeito para quem quer reduzir o fardo de carregar um telefone pesado.

Em resumo, se você está procurando uma alça de telefone fina e leve compatível com MagSafe e MagEZ 2.0, o MagEZ Grip é a escolha perfeita. Sua construção durável, design versátil e compatibilidade com qualquer capa MagSafe o tornam um acessório obrigatório para qualquer proprietário de telefone.

MagEZ Car Mount Pro

Procurando um suporte de carro seguro e fácil de usar para o seu iPhone 12/13/14 ou S22? Não procure mais do que o MagEZ Car Mount Lite/Pro.

Este suporte inovador usa ímãs fortes para prender seu telefone com segurança ao painel ou ventilação do carro, mantendo-o facilmente acessível e à vista enquanto você dirige. E com o MagEZ Case 2, você pode desfrutar de carregamento sem fio de até 15 W com o MagEZ Car Mount Pro.

Mas isso não é tudo. O MagEZ Car Mount Lite/Pro também é construído para durar, com uma construção durável que combina fibra de aramida e TPU para máxima resistência e longevidade. Além disso, ele funciona com capas Apple MagSafe e capas MagSafe de terceiros (embora a atração magnética possa variar dependendo do material da capa).

E se o seu telefone não for compatível com MagSafe ou você não tiver uma capa MagSafe, não se preocupe – você ainda pode aproveitar os benefícios do suporte para carro MagEZ com o suporte MagEZ Mount Qi (carregamento sem fio) ou o suporte MagEZ (não carregamento sem fio).

No geral, se você está procurando um suporte de carro de alta qualidade, versátil e fácil de usar para o seu telefone, o MagEZ Car Mount Lite/Pro é uma excelente escolha. E com compatibilidade com o sistema MagEZ 2.0, é um ótimo complemento para qualquer configuração técnica.

Conclusão

No geral, ficamos extremamente impressionados com a qualidade e o design dos produtos da PITAKA. O compromisso da marca com a inovação e a simplicidade transparece em tudo o que cria. Recomendamos vivamente os produtos da PITAKA a quem procura dispositivos de alta qualidade que tornem a vida mais simples e agradável.