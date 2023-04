Pix pode ganhar modalidade de parcelamento de compras

Você já pensou em realizar uma compra e parcelar o valor cobrado, mas não tinha um cartão de crédito? Este problema pode estar prestes a chegar ao fim. Em entrevista que acaba de ser divulgada, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que começaram as discussões para liberar o parcelamento de compras através do sistema do PIX.

A liberação do parcelamento de compras via PIX pode se tornar uma grande vitória para os brasileiros, sobretudo para quem não possui cartão de crédito.

O chefe da pasta econômica disse que já conversou com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto sobre o tema. O Ministro teria ouvido que a ideia é boa, e que o próprio BC já estava discutindo a melhor maneira de liberar esta possibilidade. Hoje, o PIX funciona como um sistema instantâneo de pagamentos.

“Falava ontem (segunda, 3) com o Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo Pix. Pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário você parcelar usando essa ferramenta. Isso melhora as condições de competitividade e de crédito no país”, disse o Ministro durante um evento de um banco de investimentos.

Mesmo que as conversas em torno do tema já existam dentro do Banco Central, ainda não há uma data para o lançamento da nova ferramenta. Por ora, o sistema de PIX seguirá servindo como uma espécie de pagamento instantâneo para as pessoas que precisam realizar ou receber transferências.

Outras mudanças

Desde que foi oficialmente lançado em 2020, o PIX vem oferecendo uma série de inovações. Além da questão do parcelamento do débito, o BC também estuda mudanças no sistema como a implementação de uma liberação do uso do PIX em operações internacionais.

Também está na mesa de discussões uma maneira de liberar o pagamento do PIX por aproximação, o que poderia gerar ainda mais rapidez no processo de compra de produtos em estabelecimentos comerciais.

Hoje, alguma inovações já estão funcionando de fato no sistema do PIX. O PIX Saque, por exemplo, permite que o cidadão saque em dinheiro em alguns comércios.

Já o PIX Troco também permite o saque, desde que associado a uma compra ou à uma prestação de um serviço.

Além do Pix

Segundo o Ministro Fernando Haddad, a ideia de estabelecer a possibilidade de parcelamento não é a única mudança que está na mesa de discussões. O chefe da pasta econômica diz que outras 11 medidas estão sendo discutidas para tentar melhorar a oferta de crédito no país.

Em entrevistas recentes, o Ministro Fernando Haddad vem dizendo que está preocupado com esta questão e afirma que vai trabalhar para dar mais oferta de crédito para os brasileiros.

O Desenrola



Você também pode gostar:

Neste mesmo evento, Haddad voltou a falar sobre o programa Desenrola. Trata-se do projeto do Governo Federal que pretende ajudar famílias em situação de inadimplência a limparem os seus nomes.

Haddad disse que a Medida Provisória (MP), que estabelece a liberação do programa já está pronta, e voltou a dizer que aguarda apenas o desenvolvimento de um sistema digital que será usado para implementar o programa de fato.

Ele voltou a dizer que o Governo Federal vai ter um fundo garantidor no valor de R$ 15 bilhões. A ideia é usar este dinheiro para cobrir possíveis calotes de pessoas que aderirem às renegociações.