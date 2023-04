Playoff GOAT: esqueça MJ ou LeBron, Steph Curry é o rei da pós-temporada da NBA

EUm outra demonstração de resiliência, o Golden State Warriors recuperou de uma desvantagem no intervalo no domingo para derrotar o Sacramento Kings no Chase Center e empatar sua primeira rodada em dois jogos cada.

Os atuais campeões da NBA precisavam de 32 pontos do armador Stephen Curry para se afastar no terceiro quarto e aguentar no quarto. Curry, o MVP das finais da NBA de 2022, também ampliou um de seus muitos recordes de arremessos na vitória sobre o Sacramento, ao fazer cinco cestas de três pontos na vitória apertada.

O recorde que prova a grandeza de Curry

No jogo 4 no domingo, duas vezes NBA MVP Curry, produziu seu 39º jogo do playoff, de 138 possíveis, com mais de 30 pontos e cinco ou mais três pontos.

Nenhum outro jogador chega perto dessa marca. Os dois mais próximos são os guardas do Philadelphia 76ers James Harden e companheiro de equipe de Curry no Golden State Klay Thompson. Harden registrou 17 desses jogos em 154 jogos do playoff, enquanto Thompson tem 13 em seu nome em 149 jogos do playoff da NBA.

O que vem a seguir para Curry e os Warriors?

Curry tentará estender seu recorde mais uma vez na noite de quarta-feira, quando Warriors e Kings se encontrarão novamente no Golden 1 Center de Sacramento.

O terceiro colocado Kings venceu os dois primeiros jogos da série em casa, prolongando um recorde indesejado para o Warriors. Incluindo os playoffs, o Golden State venceu apenas 11 dos 43 jogos fora de casa nesta temporada, a pior figura para um campeão da NBA desde 1997/98 búfalos de Chicago.