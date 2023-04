Playoffs da NBA de 2023: o que saber ao entrar nos playoffs da NBA, que começam no sábado

Heis uma raridade: todos os cinco times de uma divisão vão para os playoffs da NBA.

E eles conseguiram isso em um ano em que um campeão de divisão quase não chegou lá.

Todas as cinco equipes da Divisão do Pacífico – Sacramento, Phoenix, Los Angeles Clippers, Golden State e Los Angeles Lakers – chegaram aos playoffs, que começam no sábado.

Mas o Miami, campeão da Divisão Sudeste, quase ficou de fora. O Heat chegou lá na noite de sexta-feira fechando uma corrida de 15-1 para vencer o Chicago por 102-91 no jogo final da Conferência Leste.

Se o Heat tivesse perdido, seria a primeira vez na história da NBA que um vencedor de divisão não iria para os playoffs.

No outro extremo do espectro, o feito de divisão inteira aconteceu apenas duas outras vezes desde que a NBA foi para o formato de seis divisões e cinco times em cada começando na temporada 2004-05.

A Divisão Central fez isso em 2006, e a Divisão Sudoeste conseguiu em 2015. Quase aconteceu na Divisão Noroeste em 2018, quando o Denver perdeu os playoffs por um jogo. E a Divisão do Atlântico teve a chance de enviar todas as suas equipes este ano se Toronto saísse do torneio de play-in.

JOGAR PARA JOGAR

O torneio play-in abriu caminho para Miami, Minnesota, Los Angeles Lakers e Atlanta chegarem aos playoffs.

E agora, eles vão tentar passar de jogo para jogo.

Nenhuma equipe conseguiu isso ainda.

É verdade que houve apenas três versões anteriores de um torneio play-in, mas nenhum time saiu da rodada extra entre a temporada regular e os playoffs e conseguiu uma vitória real na pós-temporada.

Em 2020, o Portland (que venceu o Memphis em uma rodada de play-in de um jogo dentro da bolha de reinício) perdeu por 4 a 1 para o Lakers.

Em 2021, o Lakers (4-2 para Phoenix), Memphis (4-1 para Utah), Boston (4-1 para Brooklyn) e Washington (4-1 para Filadélfia) foram eliminados na primeira rodada.

E no ano passado, Minnesota (4-2 para Memphis), New Orleans (4-2 para Phoenix), Atlanta (4-1 para Miami) e Brooklyn (4-0 para Boston) também perderam sua série de abertura após a classificação por meio do jogo -em.

2 A 1

Golden State fez algo incomum na última temporada. Terminou em segundo lugar na Divisão do Pacífico – e primeiro na NBA.

Isso é uma séria quebra da norma.

De 2012 a 2021, todas as equipes que chegaram às finais da NBA o fizeram depois de vencer um campeonato de divisão. O Dallas Mavericks de 2011 foi o time mais recente a não vencer sua divisão, mas chegar à final; eles ganharam o título naquela temporada.

Os Warriors fizeram isso na temporada passada, também conquistando o título.

Os campeões da divisão desta temporada: Boston, Milwaukee, Miami, Denver, Sacramento e Memphis. A história sugere que duas dessas seis equipes seriam as escolhas sábias para aqueles que prevêem quem chegará às finais.

TEMPORADA DE RETORNOS

Os playoffs podem não parecer prováveis ​​para vários times no início da temporada.

Filadélfia começou 0-3, Sacramento começou 0-4, Brooklyn foi 1-5, Golden State foi 3-7, o Los Angeles Clippers abriu 2-4, Minnesota foi 5-8, Miami foi 7-11 – e o Los Angeles O Lakers estava com 2 a 10, um nível de início ruim que poucas equipes conseguiram superar.

O Lakers é apenas o 15º time na história da NBA a começar 0-5 e chegar à pós-temporada. E apenas quatro times foram piores que 2 a 10 após 12 jogos e ainda chegaram aos playoffs. O New Orleans Pelicans da última temporada começou com 1-11 e chegou lá, assim como o Chicago Bulls de 1967-68 e o Cleveland Cavaliers de 1984-85.

Mas os reis indiscutíveis do mau começo e dos playoffs de qualquer maneira são os Phoenix Suns de 1996-97. Eles começaram em 0-13, terminaram em 40-42, mantiveram uma vantagem de 2-1 na série sobre o Seattle, cabeça-de-chave, na primeira rodada à melhor de cinco, e caíram em cinco jogos.

MARCO DE VITÓRIAS

Os companheiros de equipe do Golden State Klay Thompson e Draymond GreeAmbos tiveram 102 vitórias em playoffs.

Está empatado com o 25º melhor de todos os tempos, e eles podem continuar subindo nas paradas nesta primavera.

Eles estão atualmente duas vitórias atrás Danny Green; três atrás de Dwyane Wade e Dennis Johnson; cinco atrás Bill Russel, Robert Parish e companheiro de equipe do Warriors André Iguodala; e seis atrás do nº 18 John Havlicek.

Se os Warriors ganharem mais um título e Thompson e verde aparecessem em todas as 16 vitórias, teriam então 118 cada – uma a menos que Michael Jordan.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, entra nesses playoffs como o líder da carreira em vitórias na pós-temporada, com 174. Kevin Durant, do Phoenix, precisa de cinco para chegar a 100, e o armador do Warriors, Stephen Curry, tem 93.

NA ESTRADA

Ir “para a estrada” nesses playoffs será um termo relativo em alguns casos.

Pela distância de carro, alguns deles são bem próximos. Apenas cerca de 85 milhas separam as arenas usadas por Golden State e Sacramento, e são cerca de 100 milhas entre as arenas da Filadélfia e do Brooklyn.

Phoenix e Los Angeles Clippers jogam separados por 375 milhas, enquanto Nova York e Cleveland estão separados por 450 milhas, o que ainda não é mais do que cerca de uma hora de avião. O restante das partidas é um pouco mais longa – são 850 milhas ou mais entre Minnesota e Denver, 1.100 entre Boston e Atlanta, quase 1.500 entre Miami e Milwaukee e pouco mais de 1.800 entre Memphis e o Los Angeles Lakers.

A ESPERA ACABOU

O último jogo do playoff de Sacramento foi em 5 de maio de 2006. Isso foi há 12 treinadores do Kings.

Confira alguns dos outros números:

– Os Kings jogaram 1.358 jogos nesse período.

– Eles usaram 184 jogadores diferentes.

– Marcaram 142.294 pontos, com DeMarcus Cousins tendo o máximo nesse período com 9.894.

– Eles foram 515-843.

– Terá havido 1.384 jogos de playoffs na liga entre o último jogo de playoffs do Sacramento e quando os Kings e o Golden State começarem o jogo 1 no sábado. Todos os outros 29 times jogaram pelo menos 11 jogos do playoff nesse período; Boston tem mais, com 201, e o Celtics e o Miami têm 108 vitórias nos playoffs, o recorde da liga, cada um nesse período.

DENTRO DA CLASSIFICAÇÃO

Se os 16 times do playoff tivessem sua própria liga nesta temporada, com apenas os jogos um contra o outro contando, então o Boston Celtics estaria se sentindo bastante confiante agora.

O Celtics teve o melhor recorde contra outros jogadores que se classificaram para os playoffs nesta temporada, com 27 vitórias e 15 derrotas. Isso apenas superou o Denver, que foi de 26 a 15 contra times destinados aos playoffs durante a temporada regular.

O diferencial médio de pontos do Boston contra os times do playoff por jogo também é melhor do que qualquer outro clube da pós-temporada. O Celtics superou os times do playoff, em média, por 5,6 pontos por jogo.

O resto dos recordes por eliminatórias do playoff um contra o outro durante a temporada regular: Milwaukee 26-16, Filadélfia 26-16, Minnesota 22-20, Memphis 21-20, Nova York 22-21, Miami 21-21, Phoenix 21- 23, Sacramento 19-24, Golden State 19-24, Cleveland 18-23, Los Angeles Clippers 18-24, Brooklyn 18-24, Los Angeles Lakers 17-25 e Atlanta 16-26.

DESAFIOS DA ESTRADA DOS GUERREIROS

O Golden State venceu um jogo fora de casa em 27 séries consecutivas de playoffs, um recorde da NBA e, obviamente, uma das principais razões pelas quais os Warriors têm quatro dos últimos oito campeonatos.

Eles precisarão reacender a magia da estrada.

Os Warriors – que não têm a vantagem de jogar em casa na primeira rodada contra o Sacramento, então precisarão de pelo menos uma vitória fora de casa para ter uma chance na série – foram 3-19 contra times do playoff fora de casa nesta temporada.

A última vez que um time do playoff foi tão ruim na estrada durante a temporada regular contra outros eventuais eliminatórios do playoff foi em 2004. Denver estava 2-20 entrando nos playoffs em jogos fora de casa contra outros clubes da pós-temporada naquela temporada, e Miami estava 3-19.

PISCINA DE JOGOS

O pool de playoffs da pós-temporada da NBA aumentou quase US$ 10 milhões em relação ao ano passado. Este ano, as 16 equipes do playoff dividirão $ 26.969.000.

Cada equipe tem a garantia de pelo menos $ 402.493 para chegar aos playoffs. Os pagamentos aumentam consideravelmente à medida que as equipes avançam, e as equipes com os seis melhores registros em cada conferência também recebem mais dinheiro.

Milwaukee já conquistou $ 1.860.950 do pool – $ 777.777 por ter o melhor recorde da NBA e outros $ 680.680 por ter o melhor recorde da Conferência Leste. Se o Bucks ganhasse o título, sua participação no pool subiria para $ 7.907.335.

O pool do ano passado foi de $ 17.317.334.