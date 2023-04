Playoffs da NBA: Giannis Antetokounmpo e Tyler Herro entre uma série de lesões graves

Milwaukee Bucks Super estrela Giannis Antetokounmpo e calor de Miami guarda Tyler Herro ambos deixaram o jogo 1 do confronto da primeira rodada entre os dois Conferência Leste times no domingo devido a lesão. Nenhum dos jogadores voltou ao chão e agora seus Eliminatórias da NBA de 2023 o status está no ar.

Herro, de 23 anos, quebrou a mão direita e provavelmente ficará de fora até o final da pós-temporada. Ele mergulhou para a bola no final do primeiro tempo e ficou no chão durante os segundos finais antes do intervalo.

Apesar da mão quebrada, Herro conseguiu marcar um triplo de escanteio, fazendo uma careta de dor depois que a bola passou pela rede.

Antetokounmpo, 28, jogou apenas seis minutos antes de cair de costas devido a uma colisão com Kevin Love.

O “Aberração Grega” estava indo para uma enterrada quando Love tentou atacar. Antetokounmpo tentou se livrar, mas não conseguiu continuar e foi diagnosticado com uma “contusão na parte inferior das costas”.

Lesões da NBA devido ao atrito ou intensidade dos playoffs?

Sua queda foi quase idêntica a como Memphis Grizzlies guarda Eu moro sofreu uma lesão na mão direita no início do dia durante uma derrota para o Los Angeles Lakers.

Testemunhar três lesões graves com menos de duas horas de intervalo faz os fãs se perguntarem se é devido ao atrito ou à intensidade dos playoffs.

Esta última é provavelmente a resposta correta. Antetokounmpo, por exemplo, já voltou de uma lesão assustadora durante os playoffs antes de levar seu time a um campeonato.

Durante o NBA pós-temporada, toda posse de bola é importante e os times jogam com uma intensidade diferente de qualquer jogo regular ao longo do ano. Esses atletas são construídos para durar a temporada inteira, mas a natureza do esporte, infelizmente, sempre produz lesões.