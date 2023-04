Playoffs da NBA: Warriors quase roubam o jogo 1 no Kings em batalha épica no primeiro turno

Tele Golden State Warriors (6) caiu para o Sacramento Kings (3) Sábado à noite no Golden 1 Center no jogo 1 da primeira rodada da Eliminatórias da NBA de 2023 na parte de trás de performances incríveis de De’Aaron Fox, Monge Malik e Trey Lyles.

Fox, 25, terminou sua estreia na pós-temporada com 38 pontos, a melhor marca do jogo, em 13 de 27 arremessos gerais e 4 de 8 de profundidade. Sua incrível apresentação ajudou a dar aos Kings sua primeira vitória nos playoffs desde 2006.

Monk, 25, saiu do banco para fazer história como o primeiro jogador reserva do Sacramento a marcar 15 pontos em um único quarto da pós-temporada desde o Eliminatórias da NBA de 1996-97. Ele fez isso no segundo frame e somou 32 pontos em 29 minutos de ação.

Lyles, 27, também saiu do banco e foi o terceiro maior artilheiro do time com 16 pontos, incluindo 4 de 6 de fora do arco. Fox, Monk e Lyles jogaram no Universidade de Kentucky e combinados para 86 dos 126 pontos do Kings.

estrela dos guerreiros Andrew Wigginsque voltou à escalação depois de perder os últimos 22 jogos da temporada regular, perdeu um triplo nos segundos finais da disputa com sua equipe perdendo por 123-124.

Stephen Curry não consegue salvar Warriors no Kings

Depois que Monk marcou dois lances livres para abrir uma vantagem de três pontos para o Sacramento na reta final do jogo 1, o armador do Golden State Stephen Curry perdeu o potencial tiro de empate de fora do perímetro.

Curry, 35, perdeu 30 pontos, o recorde da equipe, mas não conseguiu forçar a prorrogação. Klay Thompson marcou 21 pontos, enquanto Wiggins e Jordan Poole cada um colocou 17 pontos fora do banco.

Kevon Looney e Draymond Verde perdeu a batalha das placas para Domantas Sabonisque acumulou 16 rebotes, apenas dois a menos que os dois pivôs do Golden State.

Harrison Barnespor sua vez, contribuiu para a vitória com 13 pontos, incluindo uma embreagem de 3 pontos no momento decisivo.

O técnico do Warriors, Steve Kerr, vai se ajustar

treinador principal dos guerreiros Steve Kerr precisará fazer ajustes defensivos contra os Kings para o Jogo 2.

treinador principal dos reis Mike Brown não apenas ajudou o Sacramento a chegar aos playoffs pela primeira vez em quase 20 anos, mas também os tornou uma das maiores unidades ofensivas do NBA história.

Brown, 53, foi assistente técnico do Golden State durante o campeonato no ano passado e é considerado o “Treinador do Ano” esta estação.

O jogo 2 está programado para começar às 19:00 PT na segunda-feira no Golden 1 Center antes de seguir para o Chase Center para os jogos 3 e 4.