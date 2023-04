Pochettino forte favorito para se tornar o novo treinador do Chelsea

Maurício Pochettino tornou-se o favorito de destaque para se tornar Chelseapróximo treinador. Frank LampardA nomeação de como gerente interino até o final da temporada não impediu os Blues de buscar um novo chefe.

A busca por candidatos foi reduzida para quatro. Nele estão Julian Nagelsmannembora o alemão tenha quase definitivamente desistido desta corrida, Vincent Kompany, Luis Henrique e Pochettinoo mais bem posicionado para ser o novo treinador da equipa londrina.

Chelsea e PochettinoOs representantes da empresa realizaram várias reuniões nas últimas semanas e os sentimentos de ambos os lados são positivos. Tanto que o técnico argentino se tornou o principal favorito para assumir o comando da equipe na próxima temporada.

O clube londrino está oferecendo Pochettino a chance de opinar na composição do time, pois o dono do clube, bilionário Todd Boehlyentendeu no pouco tempo que está no mundo do futebol que gastar grandes quantias em contratações não garante o sucesso esportivo, mas sim que deve ser feito pensando nas necessidades específicas do time.

Chelsea já estavam conversando com Pochettino no verão passado, mas nessa altura as condições desportivas oferecidas pela equipa inglesa acabaram por não convencer o treinador.

Pochettino passou mais de cinco anos como técnico do Tottenhamtime com o qual chegou à final da Liga dos Campeões em 2019. Ele também levou o time ao vice-campeonato da Premier League na temporada 2016-17.

Depois de sair esporas em novembro de 2019, Pochettino ingressou Paris Saint-Germain para a campanha 2020-21. No entanto, apesar de vencer 55 de seus 84 jogos no cargo, Pochettino não continuou no lado francês.

A ideia de Todd Boehly é esperar até o verão para tomar uma decisão final sobre seu próximo técnico. No entanto, há vários analistas que insistem que a decisão deve ser tomada o quanto antes.