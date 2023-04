Poderia Michael Schumacher se recuperar? Seu ex-chefe não perde as esperanças

Eddie Jordan, ex-dono da equipe que leva seu nome e tinha sua fábrica no local da atual Aston Martin, não joga a toalha para uma possível recuperação futura do Michael Schumacher.

Falando em um evento no London Luxury Afloat show de barcos, Jordan disse: “Michael está sendo incrivelmente bem cuidado, vamos vê-lo no paddock novamente? Você sabe que seria um milagre absoluto, mas também seria um sonho Mas você tem que ser realista, mesmo que existam pessoas na ciência e na medicina que estão fazendo coisas incríveis”, disse ele ao Express Sport.

O empresário irlandês de 75 anos acredita que, em comparação com uma década atrás, a medicina já está muito mais avançada em termos de conhecimento. É aí que estão suas esperanças. “Espero além da esperança e penso que enquanto houver esperança e fé no mundo, tudo é possível”, proclama o homem que lhe deu sua primeira oportunidade na F1 no GP da Bélgica de 1991.

Schumacher está em reabilitação em sua própria casa na Suíça desde meados de 2014, após um acidente na estação de esqui Meribel em 29 de dezembro de 2013, que o deixou com um grande edema cerebral. Ele passou por uma cirurgia dias depois em Grenoble e, desde então, sua família manteve sua condição e progresso em total sigilo.