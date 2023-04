Poeira lunar da missão lunar soviética à venda por US$ 1,25 milhão

Moondust recuperado da última sonda lunar bem-sucedida da URSS está à venda em Momentos no tempo … com um preço colossal de $ 1.250.000 por três peças minúsculas.

As partículas da amostra do solo lunar foram coletadas da lua em 1976, quando os soviéticos enviaram sua sonda Luna 24 ao espaço. A sonda pousou perto do então inexplorado “Mare Crisium” da Lua e perfurou dois metros no solo, coletando 170 gramas de poeira lunar.