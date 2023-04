Polícia de Nova Orleans: Nate Diaz acusado de agressão de segundo grau, mandado de prisão emitido

A polícia de Nova Orleans emitiu um mandado de prisão para Nate Diaz por suspeita de agressão de segundo grau após uma briga na Bourbon Street que se tornou viral.

A porta-voz do NOPD, Karen A. Boudrie, confirmou a acusação ao MMA Fighting na noite de segunda-feira, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o mandado.

“Foi emitido um mandado de prisão – ele não está sob custódia”, disse Boudrie.

O representante de Diaz não quis comentar quando contatado pelo MMA Fighting.

Boudrie disse que o NOPD emitiu a acusação depois de coletar vídeos do incidente em que Diaz supostamente sufocou Rodney Peterson, um sósia de Logan Paul, inconsciente, em meio a uma briga que aconteceu em um bar. Peterson mais tarde exibiu um terrível ferimento na cabeça e jurou vingança contra Diaz, que estava em Nova Orleans para apoiar o companheiro de equipe Chris Avila em uma luta no Misfits Boxing 6.

Boudrie disse que a polícia da Bourbon Street foi chamada para separar uma grande briga. Um policial pode ser visto no vídeo tentando desescalar a briga saindo do bar, mas perdeu um homem de cabelos loiros – identificado como Peterson – caindo inconsciente no concreto.

A agressão de segundo grau é um crime na Louisiana punível com até oito anos de prisão “com ou sem trabalhos forçados”, uma multa de $ 2.000 ou ambos.

A briga de rua seguiu outra briga na arena para o evento de boxe de influenciadores, quando Diaz jogou uma garrafa de água em Chase DeMoor, provocando uma confusão onde os seguranças intervieram.

Diaz, 38, deve enfrentar Jake Paul em uma luta de boxe em agosto, sua primeira aparição desde que deixou o UFC como um agente livre.