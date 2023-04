Polícia divulga detalhes do mandado de prisão de Bam Margera por agressão ao irmão

TA Polícia do Estado da Pensilvânia divulgou detalhes sobre os eventos que levaram à emissão de um mandado de prisão para Brandon ‘Bam’ Margera.

Eles explicaram que o incidente envolveu Brandão ameaçando várias pessoas, incluindo seu pai, antes de dar um soco no rosto de seu irmão.

O homem de 43 anos enfrenta uma acusação de agressão simples, uma acusação de assédio e quatro acusações de ameaças terroristas ‘com a intenção de aterrorizar outra pessoa’.

A polícia estadual explicou que respondeu a um distúrbio doméstico relatado em uma casa que fica no condado de Chester às 11h do domingo, 23 de abril.

Brandãoirmão de, Jesse Margeraexplicou à polícia que Brandão tinha batido e chutado a porta de seu quarto, urinado na pia da cozinha, gritado com ele e batido em sua cabeça.

Como parte do mesmo incidente, Brandão supostamente ameaçou matar todos na propriedade, incluindo seu pai e duas outras pessoas.

Margera em seguida, correu para uma área arborizada próxima e, na segunda-feira, foi anunciado que havia um mandado de prisão para prender o ex-skatista profissional e personalidade de reality show.

Último confronto com a lei

Esta não é a primeira vez que Brandão esteve envolvido com a polícia por comportamento violento. Ele foi preso em março por suspeita de violência doméstica em San Diego. Há incerteza sobre se ele foi acusado por isso, mas ele foi preso novamente em Burbank, Califórnia. Isso foi para intoxicação pública.

Brandão lutou contra o vício e o abuso de substâncias por anos e processou seus colegas de elenco do Jackass em 2021 depois que eles o demitiram do Jackass Forever. Ele desistiu do processo depois que um acordo privado foi alcançado.