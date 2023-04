Polícia procura homem que agrediu brutalmente mascote durante jogo do Colorado Rockies

EUt parece um fã no Jogo Colorado Rockies contra o Cardeais de São Luís pode ter bebido muitas cervejas.

polícia de Denver estão em busca da pessoa que abordou brutalmente e, conseqüentemente, feriu o mascote Dinger em cima do abrigo do time.

O homem, que não usava uniforme de nenhuma das equipes, apareceu repentinamente das arquibancadas, saltou sobre as barreiras e assumiu o mascote indefeso.

O triceratops roxo foi enviado voando, mas rapidamente se recuperou para lutar contra o fã bêbado. Os dois lutaram entre si enquanto o atacante tentava empurrar o mascote para a borda da plataforma.

A segurança correu para o local e conseguiu conter o ventilador. Dinger, por sua vez, rapidamente evitou o incidente dando um high five em um torcedor e correndo pulando do telhado do abrigo.

Como visto em algumas fotos que surgiram nas mídias sociais, o perpetrador pode ser visto bebendo uma lata grande de Modelo maior antes de pular o mascote.

A polícia está oferecendo recompensa de $ 2.000 por qualquer informação sobre a identidade do assaltante.