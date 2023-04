Polícia russa procura mulher suspeita de entregar bomba usada para matar blogueiro militar

RA polícia russa na segunda-feira estava procurando por um mulher suspeita de lançar uma bomba que matou um conhecido blogueiro militar.

Autoridades russas disseram Vladlen Tatarsky, 40 anos, foi morto no domingo enquanto liderava uma discussão em um café às margens do rio Neva no coração histórico de São Petersburgo.

Sobre 30 pessoas ficaram feridas pela explosão, e 10 delas permanecem em estado grave, segundo as autoridades.

Notícias russas disseram que a bomba estava escondida em um busto do blogueiro que o suspeito havia lhe dado de presente pouco antes da explosão.

O Ministério do Interior russo identificou o suspeito como Darya Tryopova, uma residente de São Petersburgo de 26 anos.

A agência de notícias Interfax relatou sua prisão no final do domingo, mas depois disse que ela estava fugindo enquanto sua mãe e irmã foram convocadas para interrogatório.

O Ministério do Interior colocou Tryopova sobre o procurado lista segunda-feira.