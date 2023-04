Por que Jamie Foxx nunca se casou e quem foram suas namoradas?

Jamie Foxx é um dos atores mais reconhecidos do século 21, estrelando filmes clássicos como Django Unchained e Any Given Sundayno entanto, a vida pessoal do homem de 53 anos é muito mais misteriosa.

Foxx nunca se casou e acredita que o estilo de vida tradicional que acompanha o casamento não é para ele.

“O estilo de vida tradicional com os filhos de 2,5 anos, os painéis de madeira na perua e na casa de campo, não acho que fosse para mim”, explicou Foxx.

Foxx nunca deixou essa atitude atrapalhar sua vida romântica, porém, pai de dois filhos de seus relacionamentos com Connie Kline e Kristin Grannis.

Sua filha mais velha, Corrine Foxx tem 27 anos, enquanto o mais novo tem 12 anos.

Foxx acredita que seu relacionamento pai/filha é mais forte devido à falta de casamento

Um ponto interessante que o ator fez veio quando ele sugeriu que ele optar por não se casar com nenhuma das mães de suas duas filhas, na verdade, contribuiu para que ele tivesse relacionamentos mais fortes com ambas.

“Não sei o que é isso, só sei que é diferente, mas é muito amor”, disse ele ao E-News Daily Pop.

“Quando um casamento termina, as crianças sofrem fraturas de suas famílias.

“Eles simplesmente amam o pai e eu continuo andando.”

Foxx não está atualmente envolvido em um relacionamento aos olhos do público, com sua parceria de longo prazo com Kate Holmes chegando ao fim em 2019.

Sua família, porém, não o pressiona para que se case, com o claro entendimento de que é assim que ele quer viver sua vida.