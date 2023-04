Por que meus salários e gorjetas do Medicare são maiores do que minha renda?

salários do Medicare são ganhos de funcionários sujeitos a um imposto sobre a folha de pagamento dos EUA, conhecido como imposto do Medicare. Semelhante ao outro imposto sobre a folha de pagamento dos EUA, Seguro Social, o imposto Medicare é usado para financiar o programa Medicare do governo, que oferece benefícios subsidiados de assistência médica e seguro hospitalar a pessoas com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiências.

O que você vê em seu W-2 é sua renda tributável, não seu salário total. Além do mais, o valor mostrado na Caixa 1 para “salários, gorjetas e outras compensações” pode ser diferente do valor na Caixa 3 para “salários da Previdência Social” ou o valor na Caixa 5 para “salários do Medicare”, e todas as três somas podem ser menores do que você realmente ganhou.

Caixa 1:

Salários, gorjetas e outras compensações. A Caixa 1 informa o total de seus salários tributáveis ​​para fins de imposto de renda federal. Esta figura inclui o seu remunerações, salário,bônus, e outras compensações tributáveis. Quaisquer benefícios adicionais tributáveis ​​(como seguro de vida em grupo, uso pessoal de um veículo da faculdade, moradia sem aluguel, etc.) também estão incluídos em seus salários da Caixa 1.

Os salários brutos sujeitos ao imposto de renda federal são reduzidos por deduções antes dos impostos (AD&D, odontológico, médico, visão, gastos flexíveis, etc.) e contribuições de aposentadoria (TIAA-CREF, Fidelity) para fins de relatório do Box 1.

Caixa 5: Salários e gorjetas do Medicare.

A caixa 5 relata o valor dos salários sujeitos aos impostos do Medicare. Não há base salarial máxima para impostos do Medicare. O valor mostrado na Caixa 5 pode ser maior do que o valor mostrado na Caixa 1. Os salários do Medicare incluem qualquer compensação diferida, contribuições de aposentadoria ou outros benefícios extras que normalmente são excluídos do imposto de renda regular. Em outras palavras, o valor na Caixa 5 normalmente representa seu compensação total de seu trabalho.